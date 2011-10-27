70 مرکز فرهنگی قرآنی در بقاع متبرکه مازندران راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیف الله سهرابی عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: طبق سیاستهای کلی سازمان اوقاف و امورخیریه در راستای تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی و ترویج فرهنگ ناب اسلامی و عمل به تدابیر مقام معظم رهبری در زمینه مسائل فرهنگی و قرآنی، وجود مرکزی فرهنگی قرآنی در بقاع متبرکه و امامزادگان برای اداره و اجرای فعالیتهای فرهنگی – قرآنی امری ضروری است.

وی افزود: تاسیس و راه اندازی این مراکز به منظور اجرای برنامه های فرهنگی قرآنی، جلب و جذب مشارکت حداکثری اقشار مختلف مردم در برنامه های فرهنگی قرآنی بقاع متبرکه و برگزاری برنامه های فرهنگی، قرآنی، عبادی بصیرتی است.

وی افزود: واحد قرآنی این شورا برگزاری جلسات تفسیر، برگزاری جلسات سنتی قرائت قرآن، کلاس حفظ قرآن، برگزاری محافل انس با قرآن، برگزاری مراسم ترتیل خوانی در ماه مبارک رمضان، برگزاری مسابقات قرآنی و واحد تبلیغات و اطلاع رسانی برنامه ها را بر عهده دارد.

سهرابی با اشاره به مستعد بودن200 بقعه متبرکه مازندران به قطب فرهنگی گفت: امیدواریم تا پایان امسال بتوانیم 130 مرکز قرآنی و فرهنگی را در این اماکن مقدسه راه اندازی کنیم.

