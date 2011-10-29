رئیس دانشگاه ملی سئول: ایران یکی از مهمترین قطب های علمی آسیا است

به گزارش خبرنگارمهر،"یون چون اوه"دربازدید فرهاد رهبررئیس دانشگاه تهران درخصوص چگونگی برقراری همکاریهای فرهنگی و اجتماعی با ایران گفتگو و به توافق رسید.

"یوه" نسبت به ایجاد دیدارهای سالانه روسای دو دانشگاه و همچنین تبادل سند یادداشت تفاهم همکاری تاکید کرد.

در این بازدید که سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز حضور داشت ، رئیس دانشگاه ملی سئول برنامه این دانشگاه درخصوص تاسیس رشته زبان فارسی و ایران شناسی را تشریح کرد که دکتر رهبر نیز حمایت دانشگاه تهران برای تقویت منابع و اعزام استاد برای این منظور را اعلام کرد.

دکتر فرهاد رهبرکه پیشترازدانشگاههای کریا، میونجی ، pos-tech و موسسات آموزش خاورمیانه، موسسه پیشرفته علوم و فناوری KIST ومرکز تحقیقات شرکت POSCO بازدید کرده بود روز گذشته (جمعه ) از دانشگاه ملی سئول که بزرگترین و مشهورترین دانشگاه کره جنوبی است بازدید و با مسئولین آن گفتگو کرد.