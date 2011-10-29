مستند تلویزیونی " پرفسورسمیعی " در آلمان کلید می خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه اجتماعی سیمای مرکز گیلان این فیلم را در دو قسمت 25 دقیقه ای و در دوبخش داخل و خارج از کشور تهیه و تولید می کند.

بخش نخست این مستند مربوط به زندگینامه پرفسور مجید سمیعی محل تولد و دوران کودکی در رشت و بخش دوم مستند به زندگی خارج از کشور در کشورهای آلمان، ایتالیا و فرانسه می پردازد که با همکاری استانداری و دانشگاه علوم پزشکی گیلان با صداوسیمای مرکز گیلان ساخته می شود

مجید سمیعی بزرگترین مبدع جراحی قاعده جمجمه و بزرگترین جراح مغز و اعصاب در جهان است که تاکنون بیش از هزار و 200 شاگرد در جهان پرورش داده است و هر ساله با حضور پنج هزار نفر از جراحان برجسته جهان مراسم بزرگداشتی در یکی از کشورهای اروپایی برگزار و جایزه ( تندیس پرفسور سمیعی ) به شخص برگزیده اهدا می شود.

نویسنده، تهیه کننده و کارگردان این مستند " فریدون قدیمی "، تصویربردار " رضا پیشه احسان " است.