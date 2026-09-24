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۳ مهر ۱۴۰۵، ۲:۱۱

بقائی: تاریخ بعضی رفتگان را بیش از زندگان به یاد می‌آورد

بقائی: تاریخ بعضی رفتگان را بیش از زندگان به یاد می‌آورد

سخنگوی وزارت امور خارجه درپیامی به قرار گرفتن تصویر شهیدحاج قاسم سلیمانی روی میز هیئت ایرانی همزمان باسخنرانی نتانیاهو اشاره و تاکید کرد که تاریخ بعضی رفتگان را بیش از زندگان به یاد می‌آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: سیاوش را کشتند، اما خونش در شاهنامه به خاموشی نرسید:

از ایران و توران برآید خروش

جهانی ز خون من آید به جوش

وی ادامه داد: از همین روست که تاریخ، بعضی رفتگان را بیش از زندگان به یاد می‌آورد. آنان هنوز خواب را از چشم دشمن ستانده‌اند چون در حافظه او ایستاده‌اند.

بقائی تصریح کرد: به هنگام حضور نامبارک قصاب غزه و بدخواه ایران در سخنگاه سازمان ملل، اغلب حاضران به نشانه انزجار از پلشتی و بدسگالی او سالن را ترک کردند.

وی خاطرنشان ساخت: هیئت ایرانی نیز پیش از ترک سالن، این تصویر را برجای گذاشت تا یادآوری هیبت شهید سرافرازمان سردار سلیمانی ذهن کژاندیش اهریمن را مشوش‌تر کند و خانه آرزوهای عنکبوت را سست‌تر از همیشه در نظرش آورد.

کد مطلب 6957761

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