انتشار کتاب «زنگ آخر» به یاد کودکان میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز سال تحصیلی کتابی با عنوان «زنگ آخر» منتشر شد که در آن جنایت هولناک مدرسه میناب به تصویر کشیده شده است.
جنایتی که در آن ۱۶۸ کودک بیگناه در خاک و خون غلتیدند و کمیته حقیقت یاب سازمان ملل در همین روزهای اخیر ارتکاب آن را از سوی آمریکا مسلم دانسته و در کنار واقعه خونبار لامرد مصداق جنایت جنگی شناخته است.
رمان زنگ آخر به قلم ابوالفضل جوکار قهرودی معلم قمی در ۲۲۸ صفحه در قطع رقعی و به زبان انگلیسی به چاپ رسیده است.
این رمان زندگی دختری ۱۱ ساله به نام نهال را روایت میکند که از بمباران مدرسه دخترانه شجره طیبه در میناب جان سالم به در میبرد، اما شماری از دوستان و همسالان خود را در آن فاجعه از دست میدهد.
فرهنگ و آداب مردم خونگرم جنوب ایران، پیوندهای خانوادگی و آرزوهای کودکانه در تار و پود این داستان مبتنی بر واقعیت، حضوری پررنگ دارد.
ابوالفضل جوکار نویسنده قمی این رمان، با سابقه سالها معلمی در نقاط مختلف کشور از عهده توصیف چند و چون ماجرا و ظرایف اتفاقات در دبستانی دور افتاده به خوبی برآمده است.
قم- همزمان با آغاز سال تحصیلی کتابی با عنوان «زنگ آخر» منتشر شد که در آن جنایت هولناک مدرسه میناب به تصویر کشیده شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز سال تحصیلی کتابی با عنوان «زنگ آخر» منتشر شد که در آن جنایت هولناک مدرسه میناب به تصویر کشیده شده است.
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