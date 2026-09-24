به گزارش خبرنگار مهر،مراسم بزرگداشت آیتالله سیدموسی شبیری زنجانی شامگاه پنجشنبه از سوی دفتر آیتالله سیستانی در قم برگزار شد.
این مراسم پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا در دفتر آیتالله سیستانی واقع در خیابان یخچال قاضی برگزار شد و جمعی از علما، طلاب، فضلا، مسئولان و اقشار مختلف مردم در آن حضور یافتند.
برگزاری این آیین از سوی دفتر آیتالله سیستانی با هدف تکریم جایگاه علمی و معنوی آیتالله شبیری زنجانی صورت گرفت.
طلاب و فضلای حوزه علمیه قم نیز در کنار دیگر حاضران در این مجلس حضور داشتند و در آیین بزرگداشت این مرجع عالیقدر شرکت کردند.
این مراسم با حضور جمعی از علما و فضلای حوزه علمیه قم برگزار شد و اقشار مختلف مردم نیز در آن شرکت کردند.
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