به گزارش خبرنگار مهر،مراسم بزرگداشت آیت‌الله سیدموسی شبیری زنجانی شامگاه پنجشنبه از سوی دفتر آیت‌الله سیستانی در قم برگزار شد.

این مراسم پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا در دفتر آیت‌الله سیستانی واقع در خیابان یخچال قاضی برگزار شد و جمعی از علما، طلاب، فضلا، مسئولان و اقشار مختلف مردم در آن حضور یافتند.



برگزاری این آیین از سوی دفتر آیت‌الله سیستانی با هدف تکریم جایگاه علمی و معنوی آیت‌الله شبیری زنجانی صورت گرفت.



طلاب و فضلای حوزه علمیه قم نیز در کنار دیگر حاضران در این مجلس حضور داشتند و در آیین بزرگداشت این مرجع عالی‌قدر شرکت کردند.



این مراسم با حضور جمعی از علما و فضلای حوزه علمیه قم برگزار شد و اقشار مختلف مردم نیز در آن شرکت کردند.