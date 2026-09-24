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۳ مهر ۱۴۰۵، ۲:۱۷

بزرگداشت آیت‌الله شبیری زنجانی از سوی آیت الله سیستانی در قم برگزار شد

بزرگداشت آیت‌الله شبیری زنجانی از سوی آیت الله سیستانی در قم برگزار شد

قم- مجلس ترحیم و بزرگداشت آیت‌الله شبیری زنجانی به میزبانی مرجع عالی‌قدر جهان تشیع آیت‌الله سیستانی و با حضور علما، طلاب و اقشار مختلف مردم در قم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر،مراسم بزرگداشت آیت‌الله سیدموسی شبیری زنجانی شامگاه پنجشنبه از سوی دفتر آیت‌الله سیستانی در قم برگزار شد.

این مراسم پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا در دفتر آیت‌الله سیستانی واقع در خیابان یخچال قاضی برگزار شد و جمعی از علما، طلاب، فضلا، مسئولان و اقشار مختلف مردم در آن حضور یافتند.

برگزاری این آیین از سوی دفتر آیت‌الله سیستانی با هدف تکریم جایگاه علمی و معنوی آیت‌الله شبیری زنجانی صورت گرفت.

طلاب و فضلای حوزه علمیه قم نیز در کنار دیگر حاضران در این مجلس حضور داشتند و در آیین بزرگداشت این مرجع عالی‌قدر شرکت کردند.

این مراسم با حضور جمعی از علما و فضلای حوزه علمیه قم برگزار شد و اقشار مختلف مردم نیز در آن شرکت کردند.

کد مطلب 6957764

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