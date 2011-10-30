به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر رضایی در سومین همایش صنعت چاپ استان قم اظهار داشت: در سالهای 87 و 88 با بررسی‌هایی که از سوی اتحادیه صورت گرفت مشخص شد که بحث فرسودگی دستگاه‌ها آسیب جدی برای صنعت چاپ است.



وی اظهار داشت: به همین دلیل با پیشنهادی که به ارشاد داده شد قرار شد تا از ورود دستگاههای تولیدی زیر سال دو هزار جلوگیری شود و سرانجام نیز این طلسم شکسته و دستگاه‌هایی وارد استان شد که در کشور انگشت شمار است.



رئیس اتحادیه چاپخانه داران قم ادامه داد: خردادماه سال جاری نیز نمایشگاهی را برگزار کردیم که در بازاریابی خارج از استان و در خرید تجهیزات کمک زیادی به صنعت استان کرد.



وی بیان داشت: قراردادهای مناسبی به خصوص در دستگاههای پنج و هشت رنگ و عملیات تکمیلی بسته شد.



رضایی، از برگزاری همایشی برای بررسی دلایل ممتاز شدن برخی واحدهای صنعت چاپ و نشر در استان خبرداد و با بیان اینکه این همایش با همکاری ارشاد برگزار شده است گفت: تلاش می کنیم در سالهای آتی جشنواره صنعت چاپ را مستقیما برگزار کنیم.



وی مشکل عمده صنعت چاپ استان را سرمایه در گردش و خرید تجهیزات دانست و گفت: سرمایه در گردش در این بخش پائین است و بانگها نیز درخواست وثیقه های بالا را دارند کخه برای چاپخانه‌ها میسر نیست.



رئیس اتحادیه چاپخانه داران قم پیشنهاد داد تا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پولی را در نزد بانک به ودیعه برای حمایت از این صنعت بگذارد.



وی بیان داشت: گردش مالی چاپخانه‌داران پایین است و حذف یارانه‌ها و توخالی بودن وعده بسته‌های حمایتی نیز این وضع را بدتر کرده است.



رضایی خواستار هدفمندشدن صدور مجوز چاپخانه در استان شد و تأکید کرد: با توجه به محدودیت تقاضا در داخل کشور باید نسبت به صدور مجوز جدید بررسی بیشتری صورت گیرد.