عناوین اخبار مهم جهان از شب گذشته تاکنون

- درحمله اخیر اسرائیل به نوارغزه 9 نفر کشته شدند.

- پاکستان یک موشک هسته ای دیگر را آزمایش کرد.

- یک روزنامه الجزایری در مطلبی به اتهام ترور سفیر عربستان در آمریکا از سوی ایران اشاره و آن را کاملاً ساخته آمریکا عنوان کرد.

- در پی حملات متقابل هوایی میان فلسطینیان و اسرائیل، گروه‌های شبه‌ نظامی فلسطینی در نوار غزه امروز (یکشنبه) پیشنهاد آتش بس کردند.

- بر اثر انفجار گاز در یک معدن زغال سنگ در مرکز چین، ۲۹ معدنچى کشته شدند.



- رئیس جمهوری سوریه به غرب هشدار داد در صورت دخالت در امور این کشور تمام خاورمیانه به آتش کشیده خواهد شد.



- کشف اجساد بیشتر در شهر سرت لیبی



- بارش برف نابهنگام در نقاطی از شرق آمریکا، ساکنان این منطقه را با شگفتی روبرو کرد.



- "لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا" رئیس جمهوری سابق برزیل به سرطان حنجره مبتلا شده و قرار است به زودی شیمی درمانی را آغاز کند.