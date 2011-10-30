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۸ آبان ۱۳۹۰، ۸:۳۱

عناوین اخبار مهم جهان از شب گذشته تاکنون

عناوین اخبار مهم جهان از شب گذشته تاکنون

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تاکنون به نقل از رسانه های مهم جهان به شرح زیر است.

- درحمله اخیر اسرائیل به نوارغزه 9 نفر کشته شدند.

- پاکستان یک موشک هسته ای دیگر را آزمایش کرد.

- یک روزنامه الجزایری در مطلبی به اتهام ترور سفیر عربستان در آمریکا از سوی ایران اشاره و آن را کاملاً ساخته آمریکا عنوان کرد.

- در پی حملات متقابل هوایی میان فلسطینیان و اسرائیل، گروه‌های شبه‌ نظامی فلسطینی در نوار غزه امروز (یکشنبه) پیشنهاد آتش بس کردند.

- بر اثر انفجار گاز در یک معدن زغال سنگ در مرکز چین، ۲۹ معدنچى کشته شدند.
 
- رئیس جمهوری سوریه به غرب هشدار داد در صورت دخالت در امور این کشور تمام خاورمیانه به آتش کشیده خواهد شد.

- کشف اجساد بیشتر در شهر سرت لیبی

- بارش برف نابهنگام در نقاطی از شرق آمریکا، ساکنان این منطقه را با شگفتی روبرو کرد.
 
- "لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا" رئیس جمهوری سابق برزیل به سرطان حنجره مبتلا شده و قرار است به زودی شیمی درمانی را آغاز کند.
کد مطلب 1446877

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