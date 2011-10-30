به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که شامگاه شنبه در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد، در رشته حفظ کل قرآن کریم، حجج اسلام موسی معتمدی، احمد معتمدی و جواد کرمی موفق به کسب رتبه‌های اول تا سوم شدند؛ در رشته قرائت تحقیق قرآن کریم نیز سیدحمیدرضا مقدسی، محمدمهدی معتمدی و روح‌الله آقایی رتبه های برتر را به دست آوردند.



برگزیدگان تفسیر



در رشته ترتیل نیز محمدرضا احمدی، سیدحسین مروج نکو و محمد تقوایی و در رشته تفسیر سوره مبارکه لقمان رضا کشاورز، ادریس زمزم و مصطفی صافی رتبه‌های اول تا سوم را به دست آوردند.



در رشته تفسیر سوره فرقان، قربان علی محمدیان، مرتضی یاری، علیرضا رستمی، محمد رحیم زادگان و سعید قناعت رتبه دوم و محسن اکبرپور رتبه نخست را کسب کرد.



در رشته معارف حدیث از کتاب شرحی برکرانه 40 حدیث امام خمینی(ره)، محسن اکبرپور، علی قدیری و محمد سالاری و در رشته معارف حدیث از کتاب 110 سرمشق از سخنان امام علی(ع) داود عمرانی ممتاز شدند همچنین در رشته حفظ 20 جزء قرآن کریم سیدعباس اشرفی، محمد اسماعیلی و محمدعلی شریعتی به ترتیب عناوین سوم تا اول را از آن خود کردند.



برگزیدگان حفظ 10 جزء



در رشته حفظ 10 جزء نیز سیدروح‌الله صدرالساداتی، حامد مهدی‌زاده و سیدمحسن حسینی، در رشته حفظ پنج جزء قرآن، یوسف حسین‌زاده رتبه برتر را از آن خود کردند.



در این مراسم که با حضور حجت الاسلام سعیدی امام جمعه قم و جمعی از فعالان قرآنی استان برگزار شد از برگزیدگان این دوره از مسابقات با اهدای کمک هزینه عمره، عتبات، سوریه و مشهد تجلیل شد.



در این مراسم همچنین بیانیه هیئت داوران این دوره از مسابقات قرائت شد.



در ابتدای این بیانیه با اشاره به جملاتی از نهج‌البلاغه آمده است: کسی با قرآن همنشین نشد مگر اینکه چیزی از او کم شود و چیزی بر او افزوده گردد؛ هدایت او افزوده شود و از ضلالت و گمراهی او کاسته می‌شود؛ پس درمان خود را از قرآن بخواهید زیرا کسی با داشتن قرآن نیازی ندارد.



بخشی از بیانیه مسابقات



در ادامه این بیانیه تاکید شده است: سومین دوره مسابقات قرآن حوزه‌های علمیه با بررسی روند مسابقات دوره‌های قبل و بررسی نقاط ضعف و قوت و ایجاد نوآوری با حضور پرشور طلاب در کنار بارگاه ملکوتی حضرت معصومه(س) برگزار شد؛ این دوره در برگزاری مراحل مقدماتی و نهایی خود امتیازات زیادی داشت.



در بخش پایانی این بیانیه آمده است: ما حوزویان از مدیریت حوزه‌های علمیه و شورای عالی حوزه می‌خواهیم در راستای تحقق مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر قرآنی شدن حوزه زمینه را بیش از پیش برای نشر و ترویج قرآن کریم در میان طلاب فراهم سازند و حمایت همه جانبه از فعالیت‌های مختلف قرآنی اعم از پژوهش، ترویج و تبلیغ و آموزش داشته باشند.

