به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که شامگاه شنبه در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد، در رشته حفظ کل قرآن کریم، حجج اسلام موسی معتمدی، احمد معتمدی و جواد کرمی موفق به کسب رتبههای اول تا سوم شدند؛ در رشته قرائت تحقیق قرآن کریم نیز سیدحمیدرضا مقدسی، محمدمهدی معتمدی و روحالله آقایی رتبه های برتر را به دست آوردند.
برگزیدگان تفسیر
در رشته ترتیل نیز محمدرضا احمدی، سیدحسین مروج نکو و محمد تقوایی و در رشته تفسیر سوره مبارکه لقمان رضا کشاورز، ادریس زمزم و مصطفی صافی رتبههای اول تا سوم را به دست آوردند.
در رشته تفسیر سوره فرقان، قربان علی محمدیان، مرتضی یاری، علیرضا رستمی، محمد رحیم زادگان و سعید قناعت رتبه دوم و محسن اکبرپور رتبه نخست را کسب کرد.
در رشته معارف حدیث از کتاب شرحی برکرانه 40 حدیث امام خمینی(ره)، محسن اکبرپور، علی قدیری و محمد سالاری و در رشته معارف حدیث از کتاب 110 سرمشق از سخنان امام علی(ع) داود عمرانی ممتاز شدند همچنین در رشته حفظ 20 جزء قرآن کریم سیدعباس اشرفی، محمد اسماعیلی و محمدعلی شریعتی به ترتیب عناوین سوم تا اول را از آن خود کردند.
برگزیدگان حفظ 10 جزء
در رشته حفظ 10 جزء نیز سیدروحالله صدرالساداتی، حامد مهدیزاده و سیدمحسن حسینی، در رشته حفظ پنج جزء قرآن، یوسف حسینزاده رتبه برتر را از آن خود کردند.
در این مراسم که با حضور حجت الاسلام سعیدی امام جمعه قم و جمعی از فعالان قرآنی استان برگزار شد از برگزیدگان این دوره از مسابقات با اهدای کمک هزینه عمره، عتبات، سوریه و مشهد تجلیل شد.
در این مراسم همچنین بیانیه هیئت داوران این دوره از مسابقات قرائت شد.
در ابتدای این بیانیه با اشاره به جملاتی از نهجالبلاغه آمده است: کسی با قرآن همنشین نشد مگر اینکه چیزی از او کم شود و چیزی بر او افزوده گردد؛ هدایت او افزوده شود و از ضلالت و گمراهی او کاسته میشود؛ پس درمان خود را از قرآن بخواهید زیرا کسی با داشتن قرآن نیازی ندارد.
بخشی از بیانیه مسابقات
در ادامه این بیانیه تاکید شده است: سومین دوره مسابقات قرآن حوزههای علمیه با بررسی روند مسابقات دورههای قبل و بررسی نقاط ضعف و قوت و ایجاد نوآوری با حضور پرشور طلاب در کنار بارگاه ملکوتی حضرت معصومه(س) برگزار شد؛ این دوره در برگزاری مراحل مقدماتی و نهایی خود امتیازات زیادی داشت.
در بخش پایانی این بیانیه آمده است: ما حوزویان از مدیریت حوزههای علمیه و شورای عالی حوزه میخواهیم در راستای تحقق مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر قرآنی شدن حوزه زمینه را بیش از پیش برای نشر و ترویج قرآن کریم در میان طلاب فراهم سازند و حمایت همه جانبه از فعالیتهای مختلف قرآنی اعم از پژوهش، ترویج و تبلیغ و آموزش داشته باشند.
قم - خبرگزاری مهر: سومین دوره مسابقات قرآن حوزههای علمیه با معرفی نفرات برتر رشتههای گوناگون به کار خود خاتمه داد.
به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که شامگاه شنبه در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد، در رشته حفظ کل قرآن کریم، حجج اسلام موسی معتمدی، احمد معتمدی و جواد کرمی موفق به کسب رتبههای اول تا سوم شدند؛ در رشته قرائت تحقیق قرآن کریم نیز سیدحمیدرضا مقدسی، محمدمهدی معتمدی و روحالله آقایی رتبه های برتر را به دست آوردند.
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