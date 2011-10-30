به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی وزنه برداری برای حضور در مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان از 14 تا 22 آبان‌ماه عازم پاریس خواهد شد. این رقابت‌ها در ضمن کسب سهمیه المپیک 2012 لندن هم محسوب می شود.

کوروش باقری در خصوص این رقابت‌ها به خبرنگار مهر گفت: ما در وهله نخست برای کسب 6 سهمیه به رقابت‌های جهانی پاریس می‌رویم اما در نظر داریم که نسبت به سال گذشته بهتر کار کنیم؛ چه از نظر کسب تعداد مدال و چه از نظر مرغوبیت.

وی افزود: به غیر از کشورهای چین و روسیه که رقبای سنتی ما محسوب می‌شوند و حرف اول را در وزنه برداری می زنند تیم لهستان یک رقیب جدی به حساب می‌آید، ضمن اینکه باید از تیم‌های ازبکستان، کلمبیا، کوبا، کره جنوبی، اندونزی و ترکیه هم به عنوان تیم‌هایی نام ببریم که می‌توانند برای وزنه برداری ما رقیب جدی به شمار بیایند. البته ما در رقابت‌های جوانان جهان موفق شدیم که چین و روسیه را پشت سر بگذریم با این حال این دو کشور قدرت‌های اول وزنه برداری جهان هستند.

باقری افزود: خوشبختانه حسین رضازاده ارتباط خوبی با مسئولان فدراسیون جهانی و سازمان‌های ذیربط دارد و همین امر باعث شده که وزنه برداری ما از حیث امکانات و موقعیت مشکل چندانی نداشته باشد با این حال من همیشه قائل به این هستم که موفقیت یک تیم با موفقیت ورزش یک کشور در آن رشته در تضاد است. زمانی که تیم والیبال ایران به عنوان قهرمانی آسیا دست پیدا کرد خبرنگاری از "خولیو ولاسکو" پرسید ما در حال حاضر قدرت اول آسیا هستیم که این مربی در پاسخ گفت: "خیر! تیم ما اول شده است". این نشان می‌دهد اول شدن یک تیم با اول شدن یک کشور در آن رشته تفاوت بسیاری دارد.

سرمربی تیم ملی وزنه برداری در پایان اظهار داشت: ایران این پتانسیل را دارد که جزو سه کشور اول جهان باشد منوط به اینکه کار صورت پذیرد و بودجه تزریق شود. فکر می‌کنم بتوانیم به این مهم دست یابیم اما باید زیرساخت‌های وزنه برداری تقویت شود. ما حدفاصل سال 1999 تا 2005 به موفقیت‌های قابل ملاحظه‌ای با ایوانف دست پیدا کردیم اما با کنار رفتن ایشان خلاء بسیاری را مشاهده کردیم. اما اکنون با درایت آقای رضازاده کارهای خوبی در این زمینه صورت گرفته تا بتوانیم در صورت نبودن امثال کوروش باقری‌ها همچنان به سیر صعودی خود ادامه دهیم.