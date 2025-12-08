به گزارش خبرگزاری مهر، حمید پرورشی‌خرم شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به استقرار نیروها در ۳۵ راهدارخانه و پوشش ۴۵ گردنه برف‌گیر استان اظهار کرد: با توجه به شرایط کوهستانی و سردسیر بودن همدان، تمامی تمهیدات لازم برای تأمین ایمنی مسیرها و تردد روان کاربران جاده‌ای اندیشیده شده است.

وی افزود: برای اجرای طرح زمستانی، بیش از ۷۵ هزار تن شن و نمک در راهدارخانه‌های استان ذخیره‌سازی شده و ماشین‌آلات نیز در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در حوزه مدیریت روان‌آب‌ها بیان کرد: طی هشت‌ماهه امسال بیش از ۹۵۰ دستگاه پل و آبرو لایروبی و حدود ۲ هزار و ۸۰۰ کیلومتر قنو برای هدایت آب‌های سطحی ساماندهی شده است.

پرورشی‌خرم با تأکید بر رعایت نکات ایمنی در زمان بارندگی تصریح کرد: در نخستین بارش پاییزی، وجود لایه چربی و آلودگی روی سطح جاده‌ها، لغزندگی را افزایش می‌دهد و بی‌احتیاطی می‌تواند منجر به وقوع حوادث شود.

وی از هم‌وطنان خواست پیش از سفر، برای اطلاع از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای کشور با سامانه ۱۴۱ تماس بگیرند.