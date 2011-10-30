باد خزان صهیونیستها وزیدن گرفت/ دهها هزار اسرائیلی به خیابانها ریختند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پس از هشت هفته توقف، شب گذشته بار دیگر شهرهای مهم سرزمین های اشغالی شاهد حضور ده ها هزار نفری معترضانی بود که به سیاست های اقتصادی کابینه نتانیاهو اعتراض داشتند.

در شهر تل آویو، بیش از 50 هزار نفر در میدان "رابین" دست به تظاهرات زده و در پایان ترتیب دهندگان این تظاهرات برای مردم سخنرانی کردند.

صحنه ای از تظاهرات شب گذشته تل آویو

مردم سرزمین های اشغالی در تظاهرات شب گذشته دست نوشته های را حمل می کردند که بر روی آنها نوشته شده بود : "مردم خواهان خانه های دولتی هستند"؛ "مردم خواستار بودجه بیشتری هستند." در همین رابطه در شهرهای بیت المقدس و ریشین لزیون نیز تظاهرات هایی انجام شد.

شب گذشته قرار بود در شهر "بیرشوا" نیز تظاهراتی گسترده در اعتراض به سیاست های اقتصادی نتانیاهو برگزار شود، اما حملات موشکی گروه های مقاومت فلسطینی مانع از برگزاری آن شد.

علاوه بر این شهرها، در شهرهای حیفا، ایلات و "کایرات شمونا" نیز گزارش های درباره برپائی تظاهرات منتشر شده است.

در تاریخ 3سپتامبر بزرگترین تظاهرات مردم سرزمین های اشغالی علیه سیاست های اقتصادی نتانایهو به ثبت رسید بطوری که در آن روز بیش از 500 هزار نفر در شهرهای مختلف این سرزمین دست به تظاهرات زده بودند.

ساکنان سرزمینهای اشغالی که با وعده های پوچ سران رژیم صهیونیستی به فلسطین مهاجرت و سرزمین مادری ملت فلسطین را غصب و آنها را آواره کردند، اکنون از لحاظ اقتصادی خود را در وضعیت بسیار سختی می بینند و کابینه صهیونیستها نیز پاسخگوی مشکلات این مهاجران نیست؛ از همین رو از اواسط ماه جولای و در شنبه هر هفته در شهرهای مختلف دست به تظاهرات می زنند.

تظاهرات شبهای شنبه در اعتراض به افزایش بی سابقه هزینه های زندگی در سرزمینهای اشغالی از اواسط ماه جولای و از زمانی که تعدادی از صهیونیستها اقدام به برپایی چادر در خیایان "روثشیلد" تل آویو کردند آغاز شد و سپس به بخشهای مختلف همچون کارکنان بیمارستانی و حتی شهرداری ها رسید.

یکی از محورهای اصلی اعتراضات ساکنان تحمیلی سرزمینهای اشغالی افزایش بهای مسکن و اجاره بها در شهرهای مختلف این منطقه است. کابینه رژیم صهیونیستی تا کنون جلسات متعددی را برای پایان دادن به اعتراضات تشکیل داده، اما تا کنون نتیجه خاصی در این ارتباط نگرفت و این در حالی است که معترضان کمیته ای را برای پیگیری خواسته های خود تشکیل داده اند.