اخراج محسن سازگارا از صدای آمریکا / پالیزدار آزاد شد

به گزارش سرویس ویژه مهر روزنامه های کشور در صفحات خود به برخی اخبار، مصاحبه ها و مطالب ویژه ای اشاره کرده اند که مرور آنها می‌تواند برای مخاطبان جذابیت داشته باشد:

نامه رحیمی به لاریجانی برای تذکر به دیوان محاسبات

روزنامه خراسان در شنیده های خود نوشت : رحیمی معاون اول رییس جمهور در نامه ای به علی لاریجانی رییس مجلس از وی خواسته است تا به دیوان محاسبات تذکرات لازم را برای تسریع در صدور گواهی اعتبار صورت های مالی دستگاه های اجرایی توسط این دیوان، به مسئولان آن بدهد. وی همچنین رونوشت این نامه را به رییس جمهور و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز ارسال کرده است.

اخراج محسن سازگارا از صدای آمریکا قطعی شد

روزنامه کیهان نوشت : در حالی که طی چند ماه گذشته، حضور سازگارا در بخش فارسی صدای آمریکا کمرنگ شده بود، گزارش ها حاکی است عذر نامبرده خواسته شده است. وی به فهرستی از اخراجی ها پیوست که شامل جمشید چالنگی، کوروش صحتی، رودی(رودابه) بختیار و احمد باطبی نیز می شود. پایگاه اپوزیسیونی رادیو کوچه آورد: در پی تسویه حساب های ماه های گذشته در صدای آمریکا، اینک خبر می رسد محسن سازگارا از روز جمعه، 28 اکتبر، از حضور در صدای آمریکا و برنامه تفسیر خبر منع شده است.

لابی منافقین با نمایندگان کنگره آمریکا

به گزارش روزنامه جوان ، منافقین پس از ماجرای توطئه ترور سفیر عربستان (که احتمال دست داشتن خود آنها در آن زیاد است) لابی های گسترده ای را در سطوح مختلف انجام داده اند. منافقین دراین چارچوب اهداف ذیل را در لابی های خود پیگیری می کنند که شامل حفاظت از اردوگاه اشرف و ساکنان آن،خروج اسم منافقین از لیست سازمان های تروریستی ایالات متحده ، فعال ساختن و احیای مناسبات گذشته منافقین با اروپا و آمریکا در قالب مداخله در مناسبات اجتماعی و سیاسی ایران . بر این اساس منافقین جلساتی را با نمایندگان پارلمان اروپا و نمایندگان کنگره آمریکا برگزار کرده اند.

وقتی تورها هم دلالی ارز می کنند

روزنامه قدس نوشت : چند روزی است برخی آگهی های تورهای مسافرتی به کشورهای خارجی ، قیمت عجیب و غریبی پیدا کرده است . به عنوان مثال یک شرکت تورهای مسافرتی ، تبلیغاتی را مبنی بر سفر به دوبی فقط با 150 هزار تومان آغاز کرده است . زمانی که از مسئولان تور در مورد علت این ارزانی سوال کنید ، پاسخ می دهند سهمیه ارز مسافرتی شما را ما برداشت می کنیم .

دایی حامد مسئول ستاد انتخاباتی جبهه حامیان ولایت شد

روزنامه ایران در خبری آورده : دلاور صیامی دبیر کل جبهه حامیان ولایت که به محمد باقر قالیباف نزدیک است، گفته: این جبهه دایی حامد، سرتیم پیشین محافظان رئیس‌جمهور، را به‌عنوان مسئول ستاد انتخابات جبهه حامیان ولایت برای مشاوره و کمک دادن به کمیته 8+7 معرفی کرده است.

پالیزدار به مدت یک ماه از زندان آزاد شد

مصطفی ترک همدانی وکیل عباس پالیزدار در گفتگو با روزنامه شرق گفت: موکل اینجانب برای درمان بیماری اش که ناشی از عوارض ریوی و قلبی و مجروحیت شیمیایی بازمانده از جنگ تحمیلی است ، با گواهی پزشکی قانونی و دستور قاضی اجرای احکام به مدت یکماه آزاد شد .

آمار رشد اقتصادی ایران در40 کشور منطقه

روزنامه شرق نوشت : تازه ترین گزارش صندوق بین المللی پول از اقتصاد کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی ، چشم انداز روشنی از اقتصاد ایران ندارد ، به طوری که نرخ تورم ایران دو برابر کشورهای نفتی یعنی 5/22 درصد خواهد رسید . این گزارش رشد اقتصادی بخش غیر نفتی ایران را کمتر از متوسط رشد 40 کشور منطقه برآورد کرده و روند کاهش برای آن متصور شده است . براساس این گزارش تولید نفت ایران پس از سالها کاهش در سطح 6/3 میلیون بشکه در روز ثابت خواهد ماند .

اعتراض کوپر به ترجمه فردوسی‌پور

روزنامه هفت صبح با اشاره به عصبانیت سایمون کوپر هلندی از ترجمه بدون اجازه کتابش توسط عادل فردوسی پور نوشت : کتاب فوتبال علیه دشمن که فردوسی پور ترجمه اش کرده سبب شده تا خالق کتاب از این کار حسابی شاکی باشد . البته شاید کوپر نمی داند که در ایران قانون کپی رایت رعایت نمی شود . هر چند مجری برنامه 90 در اولین اظهار نظر گفته که این مسئله به ناشر کتاب مربوط می شود .

حسن روحانی: 5 دوره نماینده مجلس بودم دیگر کاندیدا نمی‌شوم

روزنامه اعتماد نوشت : در حالی برخی سایت‌های اصولگرا از کاندیداتوری حجت‌الاسلام حسن روحانی، عضو شورای عالی امنیت ملی در انتخابات مجلس خبر دادند، که وی پیش‌تر حضور خود در عرصه انتخابات را رد کرده بود. رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام هفته گذشته در گفت‌وگوی تفصیلی با «اعتماد» تاکید کرده بود که در انتخابات شرکت نمی‌کند. روحانی گفته بود: «من پنج دوره نماینده مجلس بودم، فکر می‌کنم کافی است.»

واشنگتن پست: آقای اوباما باز هم ایران برنده شد

روزنامه کیهان به نقل از توماس ا. ریکس خبرنگار نظامی ویژه روزنامه های واشنگتن پست و وال استریت ژورنال نوشت: معمولا وقتی جنگی به پایان می رسد یک برنده دارد و یک بازنده. حال که به پایان لشگرکشی آمریکا به عراق نزدیک می شویم، می توانیم این پرسش را مطرح کنیم که برنده کیست و بازنده کدام است. وی در ادامه تصریح می کند: در حالی که آمریکا بزرگترین دشمنان ایران، صدام در عراق و طالبان در افغانستان را سرکوب می کرد، ایران تماشاگر صبور و آرام بود. و به این صورت بدون آنکه خود، گامی را بردارد، مرزهایش در شرق و و غرب ایران امن تر شد. این تحلیلگر آمریکایی همچنین با اشاره به اعدام صدام تاکید کرد: وقتی صدام اعدام شد، ایران فقط یک دشمن را از دست نداد، بلکه یک هم پیمان هم پیدا کرد که همین عراق نوین است.