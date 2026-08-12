پورجمشیدیان خواستار ایجاد ردیف بودجه برای اربعین و دهه پایانی صفر شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر پورجمشیدیان شامگاه چهارشنبه در جلسه ستاد خدمات سفر خراسان رضوی با اشاره به شرایط اعتباری کشور، از تلاش برای اختصاص بخشی از اعتبارات اربعین به خدمات دهه پایانی صفر در مشهد خبر داد و اظهار کرد: امسال اصرار کردم که مبلغی، هرچند محدود، برای دهه پایانی صفر اختصاص پیدا کند، اما این موضوع از سوی مجلس و دولت محقق نشد. با این حال، تلاش می‌کنیم از محل اعتبارات اربعین مبلغی برای مشهد اختصاص دهیم.

رئیس ستاد مرکزی اربعین و دهه پایانی صفر افزود: برای سال آینده نیز پیشنهاد ما این است که یک ردیف بودجه مشخص برای اربعین و دهه پایانی صفر ایجاد شود. حتی اگر اعتبار این ردیف محدود باشد، اصل ایجاد ردیف اهمیت دارد. مصوبات ستاد اربعین نیز تقریباً در سطح مصوبات دولت است و می‌توان از این ظرفیت برای حمایت از خدمات دهه پایانی صفر استفاده کرد. در دولت نیز پیگیر این موضوع خواهیم بود.

وی با اشاره به تجربه برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید اظهار کرد: ما در برگزاری این مراسم بسیار نگران بودیم و پیش‌بینی‌ها از احتمال تلفات و مشکلات جدی حکایت داشت. حتی پیش از پذیرش مسئولیت، برخی بزرگان کشور تأکید داشتند برای احتمال تلفات، پیش‌بینی‌های لازم انجام شود. با این حال، مراسمی با حضور بیش از ۴۰ میلیون نفر در چهار مراسم تشییع، برگزار شد و به لطف خدا، به جز موارد معمولی مانند گرمازدگی، هیچ تلفات و حادثه امنیتی نداشتیم. در مشهد نیز با وجود حضور جمعیت بسیار زیاد و استفاده از ظرفیت‌های استان، این مراسم با موفقیت برگزار شد.

پورجمشیدیان ادامه داد: تجربه‌ای که در این مراسم و همچنین در اربعین به دست آمده، باید حفظ و توسعه پیدا کند. دستگاه‌های امنیتی، انتظامی، امدادی، بهداشتی، هلال‌احمر و شهرداری‌ها در این رویدادها تلاش زیادی داشته‌اند و این تلاش‌ها و تجربیات باید برای برنامه‌های آینده مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس ستاد مرکزی اربعین و دهه پایانی صفر با اشاره به ضرورت توجه به زیرساخت‌های مشهد گفت: موضوعات زیرساختی مشهد باید با جدیت دنبال شود. در همین زمینه، پیشنهاد اتصال آزادراه به نیشابور نیز مطرح شده و تلاش می‌کنیم این پیشنهاد در سطح ملی پیگیری شود. پیش‌بینی من این است که در مشهد و خراسان رضوی اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد، اما تحقق این موضوع نیازمند صبر، استمرار و پیگیری جدی است.

وی با تأکید بر اینکه برنامه‌ریزی برای اربعین نباید به زمان برگزاری این مراسم محدود شود، گفت: ما بلافاصله پس از پایان این دوره، جلسه ستاد اربعین سال آینده را برگزار می‌کنیم. بخشی از کار ما همین است که موضوعات را در طول سال دنبال کنیم و برای سال آینده از قبل برنامه‌ریزی داشته باشیم. نباید مسئولان در زمان برگزاری مناسبت‌ها موضوعات را پیگیری کنند و بعد از پایان مراسم، مسائل فراموش شود.

پورجمشیدیان همچنین با اشاره به جایگاه مشهد در برنامه‌های زیارتی کشور اظهار کرد: من به این موضوع اعتقاد دارم که خدمت در مشهد و موضوع زیارت، برکت اربعین است. اگر اعتقاد داریم امام رضا(ع) ولی‌نعمت ماست، باید برای خدمت به زائران این بارگاه و توسعه زیرساخت‌های زیارتی با جدیت تلاش کنیم. امیدواریم با استمرار پیگیری‌ها و استفاده از تجربیات موجود، بتوانیم در موضوعات مختلف به نتایج بهتری برسیم.