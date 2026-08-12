دمای شوش به ۵۱ درجه رسید

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دمای بیشینه ثبت‌شده در صفی‌آباد دزفول ۵۰.۹ درجه سلسیوس، آبادان ۵۰.۸ درجه و امیدیه ۵۰.۴ درجه ثبت شده است.

وی افزود: بندر ماهشهر، رامشیر، آغاجاری، هویزه، اهواز، بستان، شادگان و اهواز نیز دماهای ۵۰ درجه سلسیوس یا بالاتر را تجربه کردند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان بیان کرد: دمای بیشینه در هندیجان ۴۹.۸ درجه، شوشتر ۴۹.۷ درجه، رامهرمز همچنین گتوند ۴۹.۴ درجه، هفتکل ۴۸.۳ درجه، حسینیه ۴۸ درجه و بهبهان ۴۷.۹ درجه ثبت شد.

سبزه‌زاری توضیح داد: مسجدسلیمان ۴۷.۸ درجه، لالی ۴۷.۳ درجه‌ و ایذه ۴۴.۳ درجه دمای بیشینه داشتند.

وی گفت: دزپارت با ثبت دمای ۳۸.۶ درجه سلسیوس خنک‌ترین ایستگاه استان در میان ۲۳ ایستگاه هواشناسی فعال خوزستان طی این مدت بود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان بیان کرد: میانگین دمای بیشینه استان در ۲۴ ساعت گذشته ۴۸.۹ درجه سلسیوس ثبت شده است.