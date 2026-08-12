https://mehrnews.com/x3cN9R ۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۵۵ کد مطلب 6915264 استانها گیلان استانها گیلان ۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۵۵ تصاویری از ترافیک سنگین در ورودی گیلان رشت- در این ویدئو تصاویری از ترافیک سنگین در ورودی گیلان را مشاهده می کنید. دریافت 5 MB کد مطلب 6915264 کپی شد مطالب مرتبط تصاویری از ترافیک سنگین ورودی گیلان در محور آستارا - اردبیل ترافیک سنگین در محورهای ورودی گیلان؛ مسافران صبوری کنند اعمال محدودیت ترافیکی در محورهای مواصلاتی گیلان تعمیر و نگهداری ۳۲۰ کیلومتر روشنایی معابر در گیلان برچسبها رشت استان گیلان ترافیک
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