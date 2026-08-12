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۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۵۵

تصاویری از ترافیک سنگین در ورودی گیلان

تصاویری از ترافیک سنگین در ورودی گیلان

رشت- در این ویدئو تصاویری از ترافیک سنگین در ورودی گیلان را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6915264

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