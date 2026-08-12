به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله احمد مروی در آیین سنتی خطبهخوانی شب شهادت حضرت علی بن موسیالرضا(ع) که شامگاه چهارشنبه ۲۱ مردادماه ۱۴۰۵ با حضور خادمان و زائران بارگاه منور رضوی در صحن پیامبر اعظم(ص) حرم مطهر رضوی برگزار شد، با تسلیت ایام ارتحال پیامبر اکرم(ص)، شهادت امام حسن مجتبی(ع) و شهادت امام رضا(ع)، بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید و اظهار کرد: ملت ایران برای همه مظلومان و ستمدیدگان عالم یک الگوست؛ اما در این مسیر باید وحدت، اتحاد و انسجام خود را حفظ کنیم.
وی افزود: با اتحاد، انسجام و وحدت، با خوشبینی و با اعتماد به همه دستاندرکاران عزیز و زحمتکش کشور، این راه عزت، عظمت، شکوه و استقلال را بپیماییم و انشاءالله زمینه ظهور حضرت ولیعصر(عج) را فراهم کنیم.
تولیت آستان قدس رضوی اضافه کرد: ایجاد یأس، بدبینی و شبهه در ذهن مردم، جز خدمت به دشمن هیچ اثر دیگری ندارد؛ همچنین دشمن را بزک کردن، خوب جلوه دادن و پشیمان و بیخطر نشان دادن نیز هیچ اثر و خیری برای ملت ایران ندارد و هر دوی این رویکردها مردود است.
وی با تأکید بر اینکه ملت ایران باید سرمایه پیوند خود با معارف اهلبیت(ع) را حفظ کند، افزود: باید همواره روحیه استقامت، در صحنه بودن و دشمنستیزی را حفظ کنیم؛ چراکه هنوز کارهای بسیاری در پیش داریم.
پیوند با امام معصوم، عامل استقامت و شجاعت رهبر شهید بود
تولیت آستان قدس رضوی در بخش دیگری از سخنان خود، استقامت، دشمنستیزی، شجاعت و مردمدوستی رهبر شهید را ناشی از پیوند عمیق ایشان با امام معصوم دانست و گفت: این فضیلتها فقط به خاطر پیوند آن عبد صالح خدا با امام معصوم بود؛ ایشان خود، موقعیت، مقام و عنوانش را در خدمت آموزههای امام هشتم(ع)، رسول گرامی اسلام(ص) و امیرالمؤمنین(ع) قرار داده بود.
آیتالله مروی با اشاره به آثار شهادت رهبر شهید در جهان، اظهار کرد: تحولی که به برکت شهادت آن عبد صالح خدا در جهان به وجود آمد، فقط در ایران، عراق، میان شیعیان یا حتی مسلمانان نبود؛ بلکه در میان همه ستمدیدگان عالم اثر گذاشت و اینها به خاطر همان پیوند باطنی و عمیق میان مأموم و امام بود.
وی افزود: به برکت شهادت رهبر شهید انقلاب چه موجی در عالم ایجاد شده است؛ هنوز اول راه هستیم و انشاءالله این موج کاخ ستم را از بین خواهد برد و ستمگران، مستکبران و ظالمان را سرنگون خواهد کرد.
ملت ایران در برابر جنایات دشمن، استوارتر شد
تولیت آستان قدس رضوی با تجلیل از مقاومت و استقامت ملت ایران در برابر جنایات دشمن، گفت: هرچه دشمن سختیها، دشواریها و تنگناها را بر ملت ایران افزایش داد و دست به جنایت زد، نهتنها کمترین تزلزل، یأس و ناامیدی در مردم ایجاد نشد، بلکه این مصیبتها بر عزم راسخ، استقامت و ایمان مردم افزود.
وی با بیان اینکه این روحیه به برکت پیوند مردم با معارف اهلبیت(ع) شکل گرفته است، تأکید کرد: این پیوند را حفظ کنیم و این سرمایه را نگه داریم.
آیتالله مروی با اشاره به شهادت رهبر شهید، کودکان میناب، جمعی از مردم و نیروهای نظامی کشور، خاطرنشان کرد: مگر میتوانیم از خون امام شهیدمان، خون دانشمندان عزیزمان، کودکان میناب، مردم عزیز و نظامیان فداکار به این راحتی بگذریم؟ مگر میتوانیم انتقام نگیریم؟
وی ادامه داد: باید به دشمن حالی کنیم، همانطور که تاکنون نیز این حقیقت را به او نشان دادهایم، که اینگونه نیست که ابرجنایتکاران اگر از امکانات و تجهیزات برتری برخوردار باشند، هر غلطی که اراده کنند بتوانند انجام دهند؛ ما ثابت کردیم که چنین نیست و انشاءالله انتقام هم خواهیم گرفت.
زائر امام رضا(ع) باید در مسیر معرفت و تبعیت از امام حرکت کند
تولیت آستان قدس رضوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه و منزلت زائر حضرت رضا(ع)، گفت: امام رضا(ع) فرمودند «إنَّ زُوّارَ قَبْرِی لَأَکْرَمُ الْوُفُودِ عَلَی اللهِ یَوْمَ الْقِیامَةِ»؛ زائران قبر من گرامیترین گروههایی هستند که در روز قیامت بر خداوند وارد میشوند.
آیتالله مروی با تأکید بر اینکه مقام زائر امام رضا(ع) در گرو معرفت و تبعیت از امام است، اظهار کرد: هر اندازه زائر معرفت بیشتری داشته باشد و به آموزههای امام عمل کند، مقام او نیز ارجمندتر و ممتازتر خواهد بود.
وی افزود: خداوند متعال لیاقت و شایستگی زائر حضرت رضا(ع) بودن را نصیب ما کرده است، اما نباید به همین مقدار بسنده کنیم؛ باید معرفت خود را افزایش دهیم و به تبع آن، پیروی و تبعیت خود از امام را نیز بیشتر کنیم.
تولیت آستان قدس رضوی با استناد به آیه شریفه «إِنَّ أَوْلَی النَّاسِ بِإِبْرَاهِیمَ لَلَّذِینَ اتَّبَعُوهُ»، تصریح کرد: تقرب مکانی یا نسبی بهتنهایی قرب حقیقی ایجاد نمیکند؛ بلکه باید میان انسان و ولی خدا سنخیت، تشابه و تشاکل وجود داشته باشد و این قرب با معرفت، محبت، تبعیت و پیروی از ولی خدا حاصل میشود.
وی با اشاره به ماجرای اویس قرنی، افزود: اویس در زمان حیات پیامبر اکرم(ص) زندگی میکرد، اما توفیق دیدار ایشان را پیدا نکرد؛ با این حال به دلیل معرفت و عمل به آموزههای پیامبر(ص) به مقامی رسید که رسول خدا(ص) مشتاق دیدار او بودند.
آیتالله مروی اویس قرنی را الگویی برای انسان مؤمن دانست و گفت: ممکن است انسان موقعیت اجتماعی و اقتصادی حداقلی داشته باشد، اما بتواند رشد کند و به معراج برسد؛ اویس قرنی برای ما یک حجت و الگوست.
وی با بیان اینکه امروز سخنان و آموزههای امام رضا(ع) در اختیار ماست، اظهار کرد: ما امام رضا(ع) را با چشم ظاهری نمیبینیم و سخن حضرت را به صورت معمول نمیشنویم، اما بایدها و نبایدهایی که حضرت برای سعادت و خوشبختی ما در دنیا و آخرت بیان فرمودهاند، در اختیار ماست؛ سؤال این است که ما چقدر از این آموزهها میدانیم و چقدر به آنها عمل میکنیم؟
تولیت آستان قدس رضوی زیارت را فرصتی برای تطبیق روح و زندگی با آموزههای امام دانست و گفت: زیارت یعنی روحمان را صیقل بزنیم، قلبمان را پاکیزه کنیم و خود، روح، دل و باطنمان را در این حرم مطهر طهارت ببخشیم؛ آلودگیها را از خود بزداییم و کینهها، نفرتها، حسادتها و رذالتهای اخلاقی را از وجود خود دور کنیم تا بتوانیم عنوان «زائر حقیقی» را به دست آوریم.
روایت آیتالله مروی از آخرین زیارت رهبر شهید در حرم رضوی
آیتالله مروی در ادامه با اشاره به آخرین زیارت رهبر شهید در حرم مطهر رضوی، اظهار کرد: حدود دو سال قبل، در مراسم غبارروبی، ایشان مشرف شدند و داخل ضریح مطهر قرار گرفتند. پس از پایان زیارت جامعه کبیره و ذکر توسل، با وجود پایان یافتن برنامه، ایشان حدود ۲۰ دقیقه در کنار مرقد شریف جد بزرگوارشان ایستادند و دست به دعا برداشتند.
وی ادامه داد: وقتی حرم مطهر ساکت شد و دیگر صدای دعا و زیارت به گوش نمیرسید، ایشان فرمودند «باید برویم؟»؛ عرض کردم «اختیار با خودتان است؛ اگر میخواهید بمانید، تشریف داشته باشید.» باز هم چند دقیقهای ماندند. نمیدانم آنجا چه گذشت و میان ایشان و حضرت رضا(ع) چه گذشت؛ این مسائل در این حد برای من قابل درک نیست.
تولیت آستان قدس رضوی افزود: چندین بار توفیق حضور در مراسم غبارروبی در محضر ایشان را داشتم، اما این زیارت با همه آن دفعات متفاوت بود؛ چیز دیگری بود. نمیدانم آیا ایشان احساس کرده بودند که این آخرین زیارتشان است و دیگر قرار نیست بار دیگر به این حرم مطهر مشرف شوند یا نه؛ اما آن زیارت در نهایت آخرین زیارت ایشان شد.
آیت الله مروی با اشاره به پیوند عمیق اهل معنا با حضرت رضا(ع)، گفت: این حرم، اهل خودش را دارد؛ کسانی که با حضرت رضا(ع) ارتباطی عمیق و ناگفتنی پیدا میکنند؛ ارتباطی که شاید بسیاری از ما از درک حقیقت آن عاجز باشیم. اهل معنا و اهل باطن، سرّ و سرّی با حضرت دارند و حالی با حضرت دارند؛ خوشا به حالشان.
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