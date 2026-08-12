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۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۵۷

برخورد قاطع با هرگونه تصرف غیرقانونی در شوش صورت می‌گیرد

برخورد قاطع با هرگونه تصرف غیرقانونی در شوش صورت می‌گیرد

شوش - دادستان عمومی و انقلاب شوش گفت: با هرگونه تصرف غیرقانونی، ایجاد کیوسک‌های فاقد مجوز و اقدامات مغایر قانون، برخورد قاطع، سریع و بدون اغماض صورت خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی امیرخانی عصر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای از اجرای عملیات گسترده برای مقابله با تصرفات غیرقانونی و ساماندهی کیوسک‌های فاقد مجوز در سطح شهر شوش خبر داد.

دادستان عمومی و انقلاب شوش تصریح کرد: رفع تصرف اراضی و فضاهای سبز شهری که توسط برخی اشخاص به‌صورت غیرقانونی تصرف شده بود، بازگرداندن آن‌ها به وضعیت اولیه و تخریب حصارکشی غیرمجاز یک قطعه زمین که بدون اخذ مجوز قانونی با بلوک‌های سیمانی محصور شده بود و بازگرداندن زمین به کاربری اصلی از دیگر اقدامات این طرح بود.

امیرخانی افزود: همچنین دستور بازداشت دو نفر متخلف صادر و برای آنان پرونده قضایی تشکیل شد.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عمومی، جلوگیری از تعرض به اراضی و فضاهای متعلق به عموم، بیان کرد: این عملیات در راستای اجرای قانون، جلوگیری از تضییع حقوق عمومی، حفاظت از اراضی، فضاهای سبز شهری و ساماندهی سیمای شهر انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، این عملیات با حضور اعضای کارگروه ساماندهی کیوسک‌های غیرمجاز، همراهی عوامل اجرایی‌ و نیروهای انتظامی انجام شد. در جریان این اقدام، ۱۴ مورد زیرسازی، جانمایی کیوسک غیرمجاز که در محدوده فضای سبز شهری ایجاد شده بود، تخریب، جمع‌آوری شد.

کد مطلب 6915269

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