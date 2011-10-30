دستگیری زورگیر افغانی در قم/ بیشترین آمار جرایم قم متعلق به اتباع بیگانه

به گزارش خبرنگار مهر، فردی با مراجعه به کلانتری 36 قم مدعی می شود یک تبعه افغانی را از میدان امام خمینی(ره) به عنوان مسافر به صورت دربست سوار می کند که پس از رسیدن به مقصد و در نقطه ای خلوت فرد افغانی با تهدید چاقو و گذاشتن آن بر روی گردن راننده اقدام به سرقت گوشی تلفن همراه و مقدار وجه نقدی که داشته است، می کند.



به دنبال این ماجرا ماموران کلانتری 36 قم پس از وصول پرونده با به کارگیری یک سری اقدامات پلیسی و در یک عملیات غافلگیرانه زورگیر را که از اتباع کشور افغانستان بوده است را دستگیر می کنند.



در این رابطه متهم در بازجویی صورت گرفته به سرقت اعتراف و علت آن را اعتیاد شدید به مواد مخدر از نوع کراک بیان می کند.

این درحالی است که رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان قم نیز چندی پیش در این رابطه با تاکید بر اینکه بیشترین آمار جرم و جنایت منتشره از قم متعلق به اتباع بیگانه است و با هشدار نسبت به اعتماد بیش از حد به اتباع بیگانه، گفته بود؛ متأسفانه بسیاری از همشهریان محترم قمی از محدودیت‌ها و شرایط ویژه قانونی اتباع بیگانه کم اطلاع و یا بی اطلاع هستند و همین امر زمینه زیاده خواهی اتباع را بیشتر می‌کند.



حجت الاسلام غلام حیدر حیدری در ادامه با اشاره به اینکه در شش ماهه اول سال 90، نه هزار و 334 نفر از اتباع خارجی به دلایل عدم رعایت مسائل قانونی در قم دستگیر شده‌اند، اظهار داشت: پس از رسیدگی به موارد اتهامی این افراد، پانصد و 57 نفر آنها به دادسری قضایی معرفی شدند.



وی درباره تبعات و آثار اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی حضور اتباع بیگانه بی هویت در استان، بیان داشت: اگر پژوهش مفصل و متقنی درباره تبعات حضور این نوع از افراد در قم صورت بگیرد به راحتی به این نتیجه می‌رسیم، بیشترین آمار بیکاری، مشکلات اخلاقی، جرم های اجتماعی، مخاطرات فرهنگی، انواع باندهای فساد و.. ریشه در حضور غیر قانونی این مهمانان ناخوانده دارد.



رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان قم همچنین با تاکید بر اینکه قصد ساماندهی اتباع بیگانه را داریم، گفت: پلیس هیچ خصومتی با اتباع بیگانه ندارد و فردی قانون را رعایت کند از حقوق شهروندی برخوردار است اما نمی گذاریم افراد بیرونی و اتباع خارجی شرافت مردم شهید پرور و ولایت مدار قم را خدشه دار کنند و سهل انگاری و زیاده خواهی دیگران به پای قمی ها نوشته شود.



حیدری افزود: اگر اتباع خارجی غیر مجاز از استان قم خارج شوند درصد بالایی از جرائم در این استان کاهش پیدا خواهد کرد که این به پیشرفت فرهنگی استان قم کمک خواهد کرد.