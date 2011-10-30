محمدجعفر محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حجم جمعیت بازدیدکنندگان از هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاریها درباره احتمال تمدید مهلت آن گفت: پیشنهادهای زیادی از جانب غرفه‌داران و نیز برخی از مسئولان مطرح شده که در حال بررسی آنها هستیم.

معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین درباره میزان این احتمال هم تاکید کرد: در این‌باره من به تنهایی تصمیم نمی‌گیرم و اگر هم قرار بر تصمیم خاصی باشد، با مشارکت همه اعضای شورای سیاستگذاری نمایشگاه خواهد بود.

رئیس هجدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاریها افزود: شورای سیاستگذاری نمایشگاه بعد از ظهر امروز (یکشنبه 8 آبان) تشکیل جلسه خواهد داد و تصمیم لازم را خواهد گرفت و اگر به نتیجه خاصی درباره تمدید مهلت نمایشگاه رسیدیم، اعلام خواهد شد.

پیش از این پدارم پاک‌آیین عضو شورای سیاستگذاری نمایشگاه هجدهم مطبوعات و خبرگزاریها در گفتگو با مهر با اشاره به استقبال مردم از این رویداد رسانه‌ای درباره احتمال تمدید آن گفته بود: با توجه به قراردادی که ما با مسئولان مصلی امضا کرده‌ایم، این احتمال ضعیف است اما برای پاسخگویی به این استقبال، قطعاً در آینده نزدیک شاهد برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی در حوزه مطبوعات خواهیم بود.

بنا بر اعلام مسئولان اجرایی نمایشگاه هجدهم روزانه بیش از 100 هزار نفر از این نمایشگاه بازدید می‌کنند.

فعلاً و بر اساس برنامه زمانبدی هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاریها که با مسئولان مصلی هماهنگ شده است، این نمایشگاه تا 10 آبان در مصلی دایر است.