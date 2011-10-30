تاکید صالحی بر تامین جمعی امنیت منطقه در دیدار با امیر قطر

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه، علی اکبر صالحی که به قطر سفر کرده است پیش از ظهر امروز یکشنبه در دیوان امیری قطر با شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر دیدار کرد.

در این دیدار که آخرین تحولات منطقه در آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت، صالحی ثبات، امنیت و توسعه و رفاه منطقه را در پرتو همکاری‌های برادرانه و جمعی کشورهای منطقه و حل مشکلات را در چارچوب تعاملات داخلی کشورها بدون دخالت اجانب توصیف کرد.

وزیر امور خارجه روابط ایران و قطر را برادرانه و نزدیک و گسترش این مناسبات را به نفع دو کشور و در جهت منافع جمعی منطقه خواند.

امیر قطر نیز در این دیدار تاکید کرد که روابط ایران و قطر همواره خوب بوده است و انتظار می‌رود دو کشور این روابط خوب را در کلیه زمینه‌ها ارتقا دهند.

وی تقویت، توسعه و رفاه منطقه را جهت مصالح ملت منطقه ضروری دانست و تاکید کرد:‌ لازم است با همکاری کشورهای منطقه تلاش دشمنان برای ایجاد کشمکش و ایجاد اختلافات قومی و مذهبی خنثی شود.

امیر قطر در این دیدار از وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران خواست سلام‌های گرم وی را به حضور مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی ایران تقدیم کند.