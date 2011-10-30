به گزارش خبرگزاری مهر، نهمین نمایشگاه کتاب‌‌های کاربردی و دانشگاهی 14 تا 18 آبان همزمان با آغاز نوزدهمین دوره هفته کتاب در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب تهران برگزار می‌شود.

حدود 80 هزار عنوان کتاب خارجی در این نمایشگاه ارائه می‌شود که اغلب آنها در حوزه‌های علوم اجتماعی، پزشکی، فنی و مهندسی هستند.

همچنین اغلب آثاری که در این نمایشگاه عرضه می‌شود، کتاب‌های منتشره چاپ سال 2011 میلادی و قبل از آن تا 2008 است که به زبان‌های انگلیسی و عربی منتشر شده‌اند.

دانشجویان و استادان دانشگاه می‌توانند با مراجعه به این نمایشگاه، کتاب‌های مورد نیاز خود را با موضوعات فنی و مهندسی، علوم انسانی، پزشکی، هنر، علوم پایه ، کشاورزی و... به زبان‌های انگلیسی و عربی از نمایندگان ناشران خارجی تهیه کنند.

بیش از 600 ناشر از طریق نمایندگانشان در این نمایشگاه ثبت‌نام کرده‌اند. همچنین علاوه بر اعضای انجمن فرهنگی ناشران بین‌المللی ایرانیان، تعدادی از ناشران غیر عضو و دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی نیز در نمایشگاه امسال حضور دارند.

نوزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «یادگار ماندگار» 22 تا 29 آبان ماه سال جاری در سراسر کشور برگزار می‌شود.