کشتارگاه های صنعتی دام ضامن تامین سلامت جامعه هستند

علی بشری معافی در گفتگو با خبرنگار مهر از مهمترین روش های تامین پروتئین حیوانی سالم مورد نیاز استان را بخش دامپروری و تکمیل فرآورده های دامی دانست و افزود: در این ارتباط تهیه گوشت قرمز بهداشتی در کشتارگاه های صنعتی دام یکی از مهمترین پروسه هاست.

وی در خصوص اهمیت پیشگیری و بهداشت اظهارداشت: پیشگیری و بهداشت امروزه در جوامع جهانی جایگاه و منزلت خویش را به درستی پیدا کرده و عامل بهداشت به عنوان یکی از معیارهای مهم سنجش میزان پیشرفت کشورهای جهان مطرح است.

مدیرکل دامپزشکی گیلان همچنین رعایت ضوابط بهداشتی منعکس در مراجع ذیربط و استانداردهای موجود، بالا بردن ظرفیت تولید، تبدیل ضایعات، چربی و دیگر ضایعات به فرآورده های قابل مصرف، کاهش آلودگی محیط زیست، نگهداری گوشت به شیوه مناسب با بهره گیری از تجهیزات بسته بندی و امکانات سردخانه ای، تکمیل زنجیره تولید گوشت و رسیدن به خودکفایی، کشتار متمرکز و به دست آوردن آمار دقیق برای برنامه ریزی های آینده را از مهمترین اهداف ساخت کشتارگاه های صنعتی دام عنوان کرد.

وی افزود: گوشت به رغم داشتن فواید بسیار زیاد می تواند عوامل بیماری زایی خطرناک و مهلکی را به مصرف کنندگان منتقل کند، عوامل بیماری زای مشترک بین انسان و دام در بسیاری ازحالات هیچگونه علائمی در دام های بیمار برجای نمی گذارند بنابراین در صورت انتقال به انسان باعث بروز علائم، عوارض وخیم و کشنده می شود.

بشری معافی یادآورشد: بازرسی بهداشتی گوشت از سوی دامپزشکان در کشتارگاه های دام و طیور اصلی ترین سد دفاعی در مقابل انتقال بیماری های مشترک بین انسان و دام از طریق گوشت و آلایشات خوراکی به مصرف کنندگان است از اینرو باید بدقت مورد توجه قرار گیرد.