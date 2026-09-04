مودریچ در تیم ملی فوتبال کرواسی ماندنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، لوکا مودریچ کاپیتان و ستاره باسابقه تیم ملی فوتبال کرواسی، همچنان به حضور در رده ملی ادامه خواهد داد و برنامه‌ای برای خداحافظی از تیم ملی ندارد.

رسانه «RTL Sport» کرواسی در گزارشی اعلام کرد که مودریچ در فهرست جدید اسلاون بیلیچ، سرمربی تیم ملی کرواسی، برای مسابقات پیش‌روی لیگ ملت‌های اروپا حضور خواهد داشت. بر اساس این گزارش، فهرست رسمی تیم ملی کرواسی روز دوشنبه هفتم سپتامبر اعلام می‌شود.

آینده مودریچ در تیم ملی کرواسی پس از پایان جام جهانی ۲۰۲۶ در هاله‌ای از ابهام قرار داشت و حتی احتمال خداحافظی این بازیکن از فوتبال ملی مطرح شده بود، اما آخرین گزارش‌ها حاکی از آن است که کاپیتان کرواسی تصمیم گرفته به حضور خود در تیم ملی ادامه دهد.

رسانه‌های کروات نیز طی روزهای اخیر از تمایل فدراسیون فوتبال این کشور و اسلاون بیلیچ برای ادامه همکاری با مودریچ خبر داده بودند. بیلیچ که به تازگی هدایت کرواسی را بر عهده گرفته، امیدوار است از تجربه و توانایی کاپیتان ۴۱ ساله خود در چرخه جدید تیم ملی استفاده کند.

کرواسی در نخستین دیدار خود در دوره جدید لیگ ملت‌های اروپا روز ۲۶ سپتامبر برابر جمهوری چک در پراگ به میدان می‌رود و پس از آن باید مقابل اسپانیا، انگلیس و بار دیگر اسپانیا قرار بگیرد.

مودریچ که یکی از پرافتخارترین بازیکنان تاریخ فوتبال کرواسی محسوب می‌شود، همچنان بازوبند کاپیتانی «واترنی» را بر بازو خواهد بست و در صورت حضور در فهرست رسمی بیلیچ، فصل جدیدی از دوران ملی خود را آغاز خواهد کرد.