بحرانی شدن اوضاع بانکوک/ تایلند برای مقابله با سیل کمک خواست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی سی ان ان، پایتخت نشینان تایلند همچنان نگران وقوع سیل خانمان براندازی هستند که از چند روز قبل و با ورود سیلاب به بانکوک شکل جدی تری به خود گرفته است.

هر چند "یینگلاک شیناواترا" نخست وزیر تایلند طی سخنانی ابراز امیدواری کرده این سیل همانند اتفاقی که در مناطق شمالی این کشور رخ داده، عقب بنشیند، اما شواهد موجود خلاف این مسئله را نشان می دهد.

این در حالی است که دولت تایلند خواستار حمایت ارتش آمریکا در مقابل این سیل شده است. بنا بر گزارش سی ان ان بانکوک از ناو آمریکایی "USS Mustin" که در حال حاضر در سواحل جنوبی این شهر لنگر انداخته خواسته است از بالگردهای روی عرشه خود برای رصد کردن اوضاع در سیل زده استفاده کند.

بر این اساس، پنتاگون نیز به این درخواست پاسخ مثبت داده است. بر اثر بارندگی های شدید دو ماه گذشته در تایلند بیشتر مناطق این کشور به زیر آب رفته و شدیدترین سیل دهه اخیر، این کشور را تهدید می کند.