172 کیلومتر شبکه فاضلاب در قزوین احداث شده است

به گزارش خبرنگار مهرغلامرضا رضایی فر عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان گفت: علیرغم کمبود اعتبارات در سال جاری با کاری جهاد گونه توانستیم با افزایش هفت درصدی اجرای شبکه فاضلاب بیش از 172 کیلومتر از این شبکه را احداث کنیم.

وی افزود: 60 درصد اعتبارات تخصیص یافته در استان مصوب شده و تاکنون 200 کیلومتر از تعهدات شبکه محقق شده است.



70 کیلومتر اصلاح شبکه در سال جاری

رضایی فر با اشاره به مهمترین کارهای انجام شده توسط این شرکت تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 70 کیلومتر از شبکه آب شرب شهری استان اصلاح شده است.

وی گفت: تعهد امسال شبکه فاضلاب شهر قزوین 30 کیلومتر بود که تاکنون 40 کیلومتر اجرا شده و در حال حاضر 57 درصد شهرهای استان از شبکه فاضلاب برخوردار شده اند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین یادآورشد: در طول برنامه پنجم توسعه میزان پوشش شبکه فاضلاب شهری استان به 70 درصد خواهد رسید.

18.5 درصد آب بدون درآمد در استان

رضایی فر در ادامه با اشاره به فرسودگی شبکه و هدر رفت آب افزود: میانگین آب بدون در آمد کشور 28.5 درصد و در ستان قزوین این میزان 18.5 درصد و حدود 10 درصد کمتر از شاخص کشوری است.

وی گفت: تاکنون 80 کیلومتر از شبکه فرسوده در استان اصلاح و نوسازی شده که 60 درصد شبکه فرسوده ر ا شامل می شود.

مدیرعامل شرکت آبفای استان قزوین بیان کرد: در حال حاضر 100 درصد شهرهای استان و 57 درصد روستاهای استان تحت پوشش شبکه آب و فاضلاب قرار دارند.

کیفیت آب شرب استان مطلوب است

رضایی فر کیفیت آب شرب استان را مطلوب و مطابق استانداردها اعلام کرد و گفت: به عنوان متولی آب شرب استان با قاطعیت اعلام می کنیم که کیفیت آب شرب شهر قزوین مطابق استاندارد ملی است ودر این زمینه هیچ مشکلی نداریم.

این مسئول تصریح کرد: مرکز بهداشت نظارت کاملی بر سلامت آب شرب دارد و با داشتن آزمایشگاه مجهز که مرجع کشور است با پایش کیفی آب شرب به صورت مستمر و نمونه برداری ماهانه، سنجش شیمیایی و کلرسنجی و اندازه گیری فلزات داخل آب کیفیت آب شرب در حد مطلوب و قابل قبولی است.

وی گفت: در منطقه بویین زهرا که با شوری آب مواجهیم بزودی با نصب تصفیه خانه در شهر سگزآباد این مشکل تا حد زیادی برطرف خواهد شد و کیفیت آب بهتر می شود.

رضایی فر بیان کرد: در استان قزوین باید یک هزار و800 کیلومتر شبکه جمع آوری و دفع فاضلاب احداث شود که در شش ماهه امسال یک هزار و 12 کیلومتر آن اجرا شده است.

این مسئول یادآورشد: از آنجا که ردیف اعتبار استانی و ملی تنها برای شهرهای قزوین و تاکستان منظور شده اجرای طرحها در شهرهای دیگر با سرعت کمتری و با وجوه مردم اجرا می شود.

طرح بلند مدت آبرسانی شهر قزوین اجرا می شود

مدیرعامل شرکت آبفای استان تصریح کرد: طرح بلند مدت آبرسانی شهر قزوین برای افق 1415 از برنامه های اساسی این شرکت برای تامین آب شرب استان در 25 سال آینده است که در کنار آن یک طرح کوتاه مدت از سال آینده اجرایی می شود که با حفر 16 حلقه چاه در بیدستان در آینده نزدیک و شش حلقه چاه دیگر در سال بعدی اجرای طرح کوتاه مدت آبرسانی اجرایی می شود.

کاهش پنج درصدی مصرف آب مشترکان قزوین

وی یادآورشد: با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها به طور متوسط پنج درصد مشترکان کمتر از 30 مترمکعب آب مصرف کرده اند که بهینه سازی مصرف را رعایت کرده اند.

رضایی فر بیان کرد: 85 درصد مشترکان تا 30 مترمکعب، 11 درصد 30 تا 40 مترمکعب و حدود 30 درصد دوبرابر الگوی تعیین شده مصرف آب دارند.