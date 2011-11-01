حسن جلیلوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در سال زراعی جاری بیش از 29 هزار و 581 هکتار از ارضی کشاورزی به زیر کشت جو رفته است.

به گفته وی از این میزان سطح زیر کشت 27هزار و 581 هکتار به کشت آبی و دو هزار هکتار به صورت دیم کشت شده است.