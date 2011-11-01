-شیخ "یوسف القرضاوی"رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان درنامه ای به پادشاه عربستان خواستار ایجاد اصلاحات در قوانین این کشور در خصوص زنان شد.

-همزمان با افزایش سیاستهای ریاضت طلبانه دولت یونان، نظرسنجی ها حکایت از افزایش نارضایتی ها از حزب سوسیالیست حاکم این کشور دارد.

-زمین لرزه 6 ریشتری شمال غرب چین را لرزاند.

-در پی اعتصاب عمومی خدمه پرواز خطوط هوایی ایرفرانس حمل و نقل هوایی در فرانسه برای چندین روز متوالی با اختلال مواجه شد.

-شورای امنیت سازمان ملل محد با صدور قطعنامه ای دزدی دریایی در خلیج گینه را به شدت محکوم کرد.

-"عبدالرحمان شلغم" نماینده دائم لیبی در سازمان ملل و از دوستان معمر قذافی به زودی از سمت خود کناره گیری می کند.

-شمار تلفات توفان در تایلند به 384 کشته و دو مفقود رسید.

-"هرمان کاین" از نامزدهای جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری اتهامات وارده بر خود در رابطه با فساد اخلاقی را رد و گفت: کسی که این حرف را زده به من نشان دهید.

-روزنامه شیکاگو تربیون در مطلبی با پرداختن به وضعیت بغرنج موجود در آمریکا نوشت: هنوز پیش از یک میلیون و 700 هزار نفر از مردم آمریکا بدون برق به زندگی ادامه می دهند.

-آمریکا در ادامه سیاست های خود بر ضد ملت فلسطین بودجه مربوط به شناسایی فلسطین در یونسکو را بلوکه کرد.

-شورای امنیت حمله انتحاری در مجاورت دفتر سازمان ملل در قندهار را به شدت محکوم کرد.