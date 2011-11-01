به گزارش خبرگزاری مهر، حسین گرایلی در جمع اعضای کمیته آموزش ستاد انتخابات استان گلستان اظهار داشت: زمانی مردم ما در زمینه سیاسی احساس کردند که حقشان این است نظام ستم‌شاهی را عوض کنند و چون ملت ایران دارای بینش سیاسی و مذهبی‌اند به این نتیجه واقف شده بودند که حکومت قبل از انقلاب نمی‌تواند خواسته‌های آنان را برآورده کند لذا حکومت را خودشان انتخاب کردند.

وی نقش رهبری را اولویتی مهم برای جهت دهی اصلی و آگاهی به مردم عنوان کرد و افزود: این نقش به بهترین نحو توسط حضرت امام (ره) انجام گرفت که منجر به پیروزی انقلاب شد و بعد از تشکیل حکومت لازم بود تا مردم از حق خودشان دفاع کنند.

مدیرکل آموزش و پژوهش استانداری گلستان با اشاره به اینکه در گذشته انواع احزاب وارداتی در کشور فعالیت می‌کردند، عنوان کرد: قبل از انقلاب، آزادی بسیار فراگیر و دامنه داری وجود داشت که هر کس ایده‌های خودش را تبلیغ می‌کرد که حضرت امام(ره) راه اصلی را به مردم نشان دادند تا حق را برای حکومتشان انتخاب کنند.

گرایلی بیان داشت: در رفراندوم جمهوری اسلامی 98.2درصد به جمهوری اسلامی رای دادند که بعداز آن بر مبنای حکومت قوانین نیز شکل گرفت لذا کسانی که باید قانون را بنویسند باید از قانون اسلام، احکام اسلام و فقه اسلامی برخوردار باشند.

رئیس کمیته آموزش ستاد انتخابات استان گلستان با اشاره با اینکه حضرت امام(ره) با ابتکار خود خبرگان قانون اساسی را تشکیل داد، بیان داشت: مردم برای اینکه حق شان را محقق کنند حتما باید در همه صحنه‌ها حاضر شوند چرا که اگر این تکلیف در بیش از 32 سال پیش اتفاق نمی‌افتاد اکنون نظام اسلامی وجود خارجی نداشت.

گرایلی تصریح کرد: اگر مردم در انجام تکلیفشان کوتاهی کنند علاوه بر خودشان آیندگان نیز متضرر می‌شوند و حقی که باید به آن برسند دست نیافته و نظام اسلامی نیز لطمه می‌خورد.

وی با بیان اینکه انجام تکلیف شرایطی می‌طلبد، خاطرنشان کرد: هر تکلیفی باید دقیق، به موقع و آگاهانه باشد، لذا اگر انجام هر وظیفه در زمان خود انجام نشود فرصت به دست آمده از دست خواهد رفت.

رئیس کمیته آموزش ستاد انتخابات استان گلستان افزود: عده‌ای در خارج از کشور نشستند و تبلیغات سوء علیه نظام اسلامی می‌کنند و با امید اینکه مردم در انتخابات امسال شور سابق را ندارند عقده‌های دلشان را خالی می‌کنند که اگر این عقده‌ها محقق می‌شد به اهدافشان می‌رسیدند، لذا ملت ایران همچون گذشته با وحدت وصف ناشدنی و به تبعیت از مقام معظم رهبری بار دیگر برای رسیدن به اهدافشان مشتی محکم بر دهان استکبار خواهند کوبید.