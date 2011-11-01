"اقیانوس" روی آنتن شبکه دو

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه که ساختاری ترکیبی دارد با مضمون تفریحی و سرگرمی به معرفی منطقه آزاد چابهار می‌پردازد و در خصوص این منطقه و جاذبه های گردشگری آن اطلاعات جالبی را در اختیار علاقمندان قرار می‌دهد.

در برنامه "اقیانوس‌" سه نفر به اجرای برنامه می‌پردازند. امین تارخ بخش نریشین برنامه را عهده دار است. مصطفی فیروزی در بخش معرفی بازیگر با هنرپیشه‌های دعوت شده به برنامه گفتگو می‌کند و محمدرضا حیاتی گوینده با سابقه تلویزیون با مدیران و مسئولان این منطقه به مصاحبه می‌پردازد.

بازیگرانی که تا کنون حضورشان در این برنامه قطعی شده است عبارتند از رضا رویگری، پوریا پورسرخ، رزیتا غفاری، روناک یونسی، یوسف تیموری، عمار تفتی، مهدی سلوکی و نیما شاهرخ شاهی.

در قسمت اول این برنامه رضا رویگری در برنامه حضور داشت. جمعه 13 آبان قسمت دوم این برنامه روی آنتن می رود که پوریا پورسرخ مهمان این برنامه است.

تهیه‌کنندگی این برنامه را محمد نقی نائیجی بر عهده دارد و مصطفی فیروزی نویسنده و کارگردان آن است. مدیر تولید برنامه نیز حسین ثمرقندی است. "اقیانوس" در 19 قسمت 25 دقیقه‌ای تولید می‌شود و جمعه‌ها ساعت 30/20 از شبکه دو سیما پخش می‌شود.