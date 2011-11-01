عربستان برای جمهوری اسلامی خطر نیست/ برائت از مشرکین؛ رکن سیاسی حج

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، حجت الاسلام سید علی قاضی عسکر نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در همایش روحانیون و معین کاروانهای حجاج در بعثه مقام معظم رهبری در مکه مکرمه گفت: مراسم برائت از مشرکین به عنوان رکن سیاسی حج را طبق برنامه در عرفات اجرا می کنیم.



نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت خاطر نشان کرد: براساس آنچه امام خمینی (ره) گفت، برائت از مشرکین رکن سیاسی حج است و طبق برنامه در عرفات اجرا می کنیم.



وی یاد آور شد: البته برخی افراد شیطنت‌هایی کردند که یا از سر غفلت حرف زدند، کسانی که هیچ مسئولیتی در حج ندارند، اما اظهار نظر کرده اند، امسال چه می شود! چرا کسانی که هیچ مسئولیتی در قبال حج ندارند، هرچه دلشان می خواهد حرف می زنند، بعد روزنامه های خارجی هم مسائل را بزرگنمایی می کنند، مثلا یک روزنامه کویتی السیاسه به دروغ نوشته امسال فرماندهان سپاه به حج آمده اند.



حجت الاسلام قاضی عسکر با بیان بازی آمریکایی‌ها در آستانه سفر حج تمتع گفت: طرح ساختگی ترور سفیر عربستان آنهم توسط فرد فاسد و فراری را مطرح کردند، حال سئوال این است، این فرضیه چه نفعی برای جمهوری اسلامی دارد.



نماینده ولی فقیه خاطرنشان کرد: عربستان برای جمهوری اسلامی خطر نیست، البته گاهی مسائل منطقه ای اتفاق می افتد که باید با تدبیر حل شود، ولی سیاست نظام جمهوری اسلامی این نیست، شما روحانیون کاروان باید مراقبت کنید تا سیاستهای رهبری را تبیین کنید.



سرپرست حجاج ایرانی در این همایش با اشاره به مشکل برخی روحانیون کاروان در مسجد الحرام در همراهی با کاروان، گفت: دیروز با نماینده "محمد بن نایف" صحبت کردم که روحانیون کاروان در صفا و مروه و مسجد الحرام همراه کاروان خود هستند، پاسخ سئوالات شرعی مردم را می دهند، زیرا 25 درصد زائران بالای 65 سال سن دارند که نه عربی بلد هستند و نه می توانند از شورای افتاء شما که طبق اهل سنت عمل می شود، سئوال کنند، لذا گفتیم اجازه ندهید که از همراهی روحانی با کاروان خود مانعی ایجاد کنند.



وی اظهارداشت: این مساله لزوم همراهی روحانی با کاروان در مسجد الحرام و سعی و صفا را به سفیر خودمان در عربستان هم اطلاع دادیم.