به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، پپه لوسادا درباره انتخاب خود به عنوان مربی بدنساز تیم ملی فوتبال ایران، اظهار داشت: بسیار خوشحالم از اینکه یک بار دیگر در ایران حضور دارم. ۸ سال قبل فعالیت خود را در این کشور با تیم نساجی شروع کرده و از همان زمان یکی از اهداف مهمی که برای خود ترسیم کرده بودم، رسیدن به تیم ملی ایران بود. امروز که به این نقطه رسیدم، بسیار افتخارآمیز است و احساس خوبی از حضور در اینجا دارم. وی درباره اتمسفر فعلی تیم ملی عنوان داشت: به دلیل سالها حضور در پرسپولیس، بسیاری از بازیکنان تیم ملی را از قبل میشناسم. این باعث شده که فضا برای من در تیم ملی بسیار مثبت و راحت باشد. تا الان همکاری خوبی با کادرفنی تیم ملی و شخص امیر قلعهنویی داشتم و همه چیز مثبت و رو به جلو بوده است.
مربی بدنساز اسپانیایی تیم ملی ایران درخصوص شکست ۳ بر یک مقابل ازبکستان، گفت: این بازی را از این جهت که بخشهای مختلف فوتبال به هم مرتبط است، باید از ابعاد متفاوت آنالیز کرد. از ابعاد تکنیکی، تاکتیکی و آمادگی جسمانی. مهمترین اتفاق بازی با ازبکستان اشتباهات فردی تیم ما بود که کاملا در جریان مسابقه به چشم آمد. فاصله بین خطوط ما در بازی شب گذشته تا حدی زیاد بود. به همین دلیل به بازیکنان فشار آمد و مجبور شدند دوندگی زیادی داشته باشند. در ۲۰ دقیقه پایانی هم اسیر ضدحملات حریف شدیم و روی یکی از این ضدحملات گل سوم را دریافت کردیم.
وی درباره عملکرد تیم ایران از لحاظ آمادگی جسمانی مقابل ازبکستان و آیا این موضوع با جام جهانی ۲۰۲۶ تفاوتهای فاحشی داشته یا نه، توضیح داد: از زمانی که به اینجا آمدم، آمار بدنی تیم ملی در جام جهانی را دقیق مورد بررسی قرار دادم. وقتی آن آمار را با دادههایی که از طریق GPS از بازی با ازبکستان کسب کردیم مقایسه میکنیم به این نتیجه رسیدیم تفاوت فاحشی وجود دارد. در پایان مرحله گروهی جام جهانی، ایران بین ۸ تیم برتر رقابتها قرار داشت اما در بازی با ازبکستان وضعیت به این شکل نبود و دادههای GPS، این را تایید میکرد که تیم ایران به ویژه در فعالیتهای شدت بالا عملکرد مثبتی نداشت.
لوسادا همچنین اذعان داشت: تیم ملی از ۲ جنبه متفاوت میتواند خودش را از لحاظ شاخصهای آمادگی جسمانی به شرایط مطلوبی برساند. در ماه نوامبر در تورنمنت عراق شرکت میکنیم اما بازه زمانی آن فیفادی هم کوتاه است. لذا باید برای بازیکنانی که در لیست تیم ملی قرار دارند و در لیگ برتر بازی میکنند، یک برنامه تمرینی طراحی کرد. باید برای نحوه اجرای آن برنامه گزارش هفتگی بگیریم.
وی در پایان خاطرنشان ساخت: نکته دوم که شاید اهمیت بیشتری داشته باشد، فرصت ۱۲ یا ۱۳ روزه برای آمادهسازی قبل از جام ملتهاست. با توجه به شرایط بدنی بازیکنان، این زمان خیلی کافی نیست و دستکم به یک هفته زمان بیشتر نیاز داریم تا تیم را برای جام ملتها آماده کنیم.
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