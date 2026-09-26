زنگ مهر در قم با حضور استاندار و فرمانده سپاه نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو در آیین آغاز سال تحصیلی جدید که صبح شنبه در مدرسه حضرت علیابنابیطالب(ع) منطقه توانیر قم برگزار شد، زنگ مهر را به صدا درآورد و سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ رسماً در استان قم آغاز شد.
این مراسم با حضور سردار فتحالله جمیری فرمانده سپاه امام علیابنابیطالب(ع) استان قم و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد و دانشآموزان پس از نواخته شدن زنگ آغاز سال تحصیلی، فعالیت آموزشی خود را آغاز کردند.
استاندار قم در این آیین با تبریک فرارسیدن سال تحصیلی جدید، دانشآموزان را سرمایه و آیندهسازان کشور دانست و بر ضرورت توجه به علمآموزی در کنار فراگیری مهارت تأکید کرد.
بهنامجو با اشاره به نقش دانشآموزان در ساختن آینده کشور گفت: دانشآموزان امروز مدیران و سازندگان فردای کشور خواهند بود و نظام آموزشی باید زمینه توانمندسازی آنان برای حضور مؤثر در عرصههای مختلف جامعه را فراهم کند.
وی افزود: تحصیل و کسب دانش باید در کنار مهارتآموزی و تربیت مورد توجه قرار گیرد تا دانشآموزان علاوه بر برخورداری از آموزش، برای ایفای نقش در عرصههای مختلف اجتماعی نیز آماده شوند.
در ادامه این مراسم، فرمانده سپاه امام علیابنابیطالب(ع) استان قم نیز با اشاره به اهمیت تربیت دانشآموزان بر رعایت اخلاق و مسئولیتپذیری اجتماعی تأکید کرد.
سردار فتحالله جمیری احترام به والدین را از موضوعات مهم مورد توجه دانشآموزان دانست و برای آنان سالی همراه با موفقیت و پیشرفت آرزو کرد.
قم- آیین آغاز سال تحصیلی جدید با حضور استاندار و فرمانده سپاه استان قم در مدرسه حضرت علیابنابیطالب(ع) برگزار و زنگ مهر به صدا درآمد.
به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو در آیین آغاز سال تحصیلی جدید که صبح شنبه در مدرسه حضرت علیابنابیطالب(ع) منطقه توانیر قم برگزار شد، زنگ مهر را به صدا درآورد و سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ رسماً در استان قم آغاز شد.
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