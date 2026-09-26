به گزارش خبرگزاری مهر، فرود عسگری صبح شنبه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به حضور ۳۰ دستگاه اجرایی در مرز اظهار کرد: با این حال اگر دستگاه اجرایی توانمندتر از گمرک در مرز وجود دارد، گمرک آماده واگذاری این مسئولیت به دستگاه دیگری است.

رئیس کل گمرک ایران با اشاره به درخواست برخی از مدیران خراسان رضوی پیرامون مدیریت مرز بیان کرد: اگر دستگاه اجرایی توانمندتری که بتواند صف کامیون ها را در مرز بشکند، زمان ورود و خروج کالا را مدیریت کند، گمرک آماده واگذاری مسوولیت خود به این دستگاه است.

وی اظهار کرد: موضوع اصلی این است که نباید سرمایه در مرز بماند و زمان در مرز تعیین کننده است، ستاد هماهنگی دولت نیز اختیار مدیریت مرز را به گمرک داده است.

به گفته عسگری، در این راستا همه دستگاه های اجرایی باید فرآیندهای خود در مرز را در جهت تسهیل تردد کامیون‌ها بازنگری کنند.

رئیس کل گمرک ایران افزود: طرح مبنی بر زمان سنجی ۳۰ دستگاه اجرایی مستقر در مرز از سوی گمرک در دست اجراست، چراکه بعضا برخی دستگاه‌های اجرایی بیش از ۱۰ روز فرآیندها را انجام می دهند.

وی از تدوین لایحه «تسهیل» در فرآیندهای گمرکی خبر داد و گفت: این لایحه شامل ۹ ماده قانونی و ۳۰ تبصره است که عملیاتی شدن آن نیاز به مجوز مجلس شورای اسلامی دارد.

عسگری افزود: در این لایحه از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی انتطار داریم که کالاها را به درستی اظهار کنند و اطلاعات درست در خصوص کالاها به گمرک بدهند، در این راستا به ۹۰۰ شرکت مجوز دادیم که کالاهایشان در مسیر سبز ترخیص کالا از گمرک قرار گیرد و به سرعت از گمرک ترخیص شود.

رئیس کل گمرک ایران بیان کرد: خراسان رضوی به جهت برخورداری از دو مرز مهم دوغارون و سرخس اهمیت زیادی برای گمرک دارد، از این رو آمادگی داریم خراسان رضوی را پایلوت همه طرحهای گمرک در کشور قرار دهیم.

وی همچنین نسبت به ارتقای ساختار گمرک شمتیغ از اداره به مدیریت گمرک و استقرار نیروی انسانی و تجهیزات قول مساعدت داد.

عسگری در خصوص درخواست خراسان رضوی پیرامون استقرار آزمایشگاه تخصصی زعفران به جهت اختصاصی بودن تولید این کالا برای استان گفت: گمرک مشهد به گمرک تخصصی برای صادرات کل زعفران از کشور تبدیل خواهد شد و آزمایشگاه مربوطه نیز مستقر خواهد شد.

رئیس کل گمرک ایران پیرامون ارتقای تجهیزات گمرک در سال جاری اظهار کرد: امسال هفت ایکس ری جدید افتتاح و برای ۱۳ ایکس ری تامین اعتبار شد.