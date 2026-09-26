هادی علیایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آمار ورزشکاران سازمان‌یافته قم در پایان مردادماه ۳۰ هزار و ۱۳۹ نفر بود که با ثبت آمار شهریورماه، این رقم به ۳۸ هزار و ۴۲۹ نفر افزایش پیدا کرد.

وی افزود: بر اساس آمار پایان شهریورماه، ۱۹ هزار و ۸۰۹ نفر مرد و ۱۸ هزار و ۶۲۰ نفر زن در شمار ورزشکاران سازمان‌یافته استان قرار دارند.



سرپرست گروه ورزش قهرمانی اداره‌کل ورزش و جوانان قم ادامه داد: در بین رشته‌های ورزشی، فوتبال با ۶۳۸۶ نفر بیشترین تعداد ورزشکار سازمان‌یافته را به خود اختصاص داده است. پس از فوتبال، آمادگی جسمانی و تندرستی با ۴۹۵۵ نفر، تکواندو با ۳۳۳۲ نفر و ژیمناستیک با ۳۰۵۳ نفر قرار دارند.



علیایی با اشاره به افزایش آمار برخی رشته‌ها در شهریورماه گفت: تعداد ورزشکاران سازمان‌یافته آمادگی جسمانی و تندرستی از ۴۰۰۴ نفر در مردادماه به ۴۹۵۵ نفر در شهریورماه رسید. آمار کاراته نیز از ۱۶۲۸ به ۲۵۴۵ نفر و والیبال از ۱۸۸۹ به ۲۴۶۶ نفر افزایش یافت.



وی اضافه کرد: در رشته ژیمناستیک نیز تعداد ورزشکاران سازمان‌یافته از ۲۶۲۶ به ۳۰۵۳ نفر و در ورزش‌های رزمی از ۱۲۵۹ به ۱۶۷۱ نفر رسیده است.



علیایی خاطرنشان کرد: مقایسه ماهانه آمار ورزشکاران سازمان‌یافته، تصویری از روند تغییرات ثبت‌شده در فعالیت رشته‌های ورزشی استان ارائه می‌دهد و این شاخص به‌صورت مستمر در اداره‌کل ورزش و جوانان قم رصد می‌شود.