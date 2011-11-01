غلام نوری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون علی شکری ‌پور، به عنوان مربی تیم خونه به خونه بابل، سید مصطفی میرعمادیان سرمربی تیم سایپا شمال و عباس حاج کناری به عنوان سرمربی در آبفای زنجان قطعی شد.

وی افزود: این مربیان برای همراهی تیمهای باشگاهی خود در مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد کشور قرارداد خود را در کمیته لیگ فدراسیون کشتی امضاء کردند.

دبیر هیئت کشتی مازندران از حضور چهار ملی پوش مازندرانی در عضویت تیمهای باشگاهی استان در مسابقات لیگ برتر کشور خبر داد.

نوری زاده گفت: مهدی تقوی و رضا یزدانی از ماه گذشته با تیم لیگ برتری خونه به خونه بابل قرارداد بستند.

وی ادامه داد: مصطفی آقاجانی و علیرضا گودرزی با تیم سایپای تنکابن، برای تیم دیگر نماینده مازندران در مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد کشور کشتی خواهند گرفت.

وی اضافه کرد: سید احمد محمدی که به عنوان کشتی گیر ذخیره تیم ملی در مسابقات کشتی آزاد جهان در سال 2011 همراهی کرد در عضویت تیم خونه به خونه قرار دارد.

فصل جدید رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد، روز 16 آبانماه آغاز می‌شود.