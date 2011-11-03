270 خانواده عشایر سیستان و بلوچستان ساماندهی می شوند

حمید طوقی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تا پایان سالجاری 75 پروژه در قالب طرح‌ های عملیات اجرایی اسکان، خدمات پشتیبانی به کوچندگان، جایگزینی سوخت فسیلی، مطالعات و تعمیر و تجهیز در مناطق عشایری سیستان و بلوچستان اجرا می شود.

وی گفت: 30 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این پروژه‌ها در نظر گرفته شده که تاکنون حدود 25 درصد اعتبارات به مناطق عشایری اختصاص یافته است.

وی افزود: در دور سوم سفر هیئت دولت به سیستان و بلوچستان مقرر شد تا 100 میلیارد ریال برای ساماندهی به عشایر استان اختصاص یابد که در صورت تخصیص این اعتبار هزار خانوار عشایر در 11 کانون عشایری ساماندهی می‌شوند.

مدیرکل امور عشایری سیستان و بلوچستان بیان داشت: در حال حاضر تعداد عشایر سیستان و بلوچستان 19 هزار خانوار است و 800 هزار واحد دامی در اختیار آنها قرار دارد.

وی گفت: اجرای طرح ساماندهی عشایر در سال جهاد اقتصادی از اولویت ‌های مهم دولت است که تاکنون اقدامات مناسبی در این زمینه انجام شده است.

