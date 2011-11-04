فریاد مرگ بر آمریکا توسط دانش آموزان در کهک طنین انداز شد

به گزارش خبرنگار مهر، یوم الله 13 آبان یاد آور رشادتهایی در تاریخ ایران است که همواره این روز را در تاریخ ایران اسلامی درخشان کرده است.
این روز سه خاطره بزرگ و تأثیرگذار در سرنوشت ملت و کشور ایران یعنی تبعید بنیانگذار جمهوری اسلامی در سال 43، کشتار دانشآموزان بیگناه در سال 1357 و تسخیر لانه جاسوسی امریکا در سال 1358 را رقم زد که این حرکت به کشورهای زیر سلطه آموخت که باید در مقابل زورگویی استکبار ایستاد و حق خود را گرفت.
امروز اقشار مختلف مردم و مسئولان بخش کهک، به ویژه دانشآموزان پس از برپایی نمازجمعه همگام با سراسر کشور با برگزاری راهپیمایی باشکوه 13 آبان، سالروز تسخیر لانه جاسوسی و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی را گرامی داشتند.
راهپیمایان با حمل تصاویری از امام راحل و مقام معظم رهبری و با سر دادن شعارهایی نظیر: "سیزدهم آبان ماه یوم الله یوم الله"، "مرگ بر امریکا"، "مرگ بر اسرائیل" ، " ای رهبر آزاده آمادهایم آماده" مسیر مصلی نماز جمعه شهر کهک به طرف گلزار شهدای این شهر را پیموده و سیاستهای مستکبران را محکوم کردند.
در این روز باشکوه مردم این بخش همانند دیگر مردم کشورمان بار دیگر با آرمانهای بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری تجدید پیمان کرده و از استکبار جهانی به سرکردگی امریکا برائت جستند.
مردم شهید پرور بخش کهک در پایان راهپیمایی امروز در گلزار شهدای شهر کهک تجمع و قطعنامه روز 13 آبان را قرائت کردند.
یاد آور میشود: در پایان راهپیمایی این روز مسابقهای تحت عنوان حماسه حضور برگزار و به 13 نفر از دانشآموزانی که زیباترین جمله را که در خصوص این روز نوشته بودند جوایزی اهدا شد.
کهک - خبرگزاری مهر: دانش آموزان بخش کهک همگام با دانش آموزان سراسر کشور در گرامیداشت یوم الله 13 آبان با شرکت در راهپیمایی فریاد مرگ بر آمریکا را سر دادند.
به گزارش خبرنگار مهر، یوم الله 13 آبان یاد آور رشادتهایی در تاریخ ایران است که همواره این روز را در تاریخ ایران اسلامی درخشان کرده است.
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