مسئول صهیونیست: به صورت محرمانه با ترکیه در ارتباطیم

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های رژیم صهیونیستی به نقل از یک مسئول امنیتی گزارش دادند که تل آویو به دنبال تبدیل کردن ترکیه به دشمن خود نیست و میان دو طرف کانال های محرمانه ای برای انتقال پیام و جلوگیری از درگیری در سوریه وجود دارد.

این مسئول که با شبکه صهیونیستی کان گفت وگو کرده تاکید کرد که در صورت بی نتیجه بودن پیام های منتقل شده، تل آویو خود دست به اقدام خواهد زد.

به گفته وی، سیاست تل آویو بر مقابله با تقویت حضور نظامی ترکیه در سوریه و جلوگیری از استقرار سامانه های پدافند هوایی، موشک های پیشرفته و پهپادهایی متمرکز است که به ادعای او می توانند آزادی عمل رژیم صهیونیستی در منطقه را تهدید کنند.

لازم به ذکر است تجاوز هفته گذشته رژیم صهیونیستی علیه فرودگاه ابوالظهور سوریه در ۷۰ کیلومتری مرزهای ترکیه به بهانه احتمال استقرار تجهیزات ترکیه صورت گرفته است.