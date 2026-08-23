افتتاح ۴۵ طرح کشاورزی در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز حریری مقدم با اشاره به طرحهای آماده افتتاح در هفته دولت اظهار کرد: ۴۵ طرح در بخشهای مختلف کشاورزی استان قزوین آماده بهرهبرداری است که اجرای آنها نقش مهمی در توسعه زیرساختها، تقویت تولید و افزایش ظرفیتهای بخش کشاورزی استان دارد.
وی افزود: برای اجرای این طرحها در مجموع بیش از ۶ هزار و ۲۴۴ میلیارد ریال از محل تسهیلات بانکی، اعتبارات ملی و استانی و همچنین آورده و خودیاری بهرهبرداران بخش کشاورزی سرمایهگذاری شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین ادامه داد: این طرحها در حوزههای مختلف بخش کشاورزی اجرا شده که ۲۲ طرح در حوزه آب و خاک، ۲ طرح در حوزه دامپزشکی، چهار طرح در حوزه منابع طبیعی، یک طرح در بخش تولیدات دامی، چهار طرح در حوزه تعاون روستایی، ۹ طرح در امور عشایر و سه طرح نیز در حوزه صنایع کشاورزی قرار دارند.
حریری مقدم تصریح کرد: بهرهبرداری از این طرحها علاوه بر توسعه زیرساختهای بخش کشاورزی، زمینه تقویت فعالیتهای تولیدی و خدماتی، افزایش بهرهوری منابع و ارتقای ظرفیتهای کشاورزی در مناطق مختلف استان را فراهم میکند.
وی با اشاره به آثار اشتغالزایی این طرحها گفت: با افتتاح و بهرهبرداری از ۴۵ طرح کشاورزی، زمینه ایجاد ۲۸۸ فرصت شغلی مستقیم و یکهزار و ۱۹۱ فرصت شغلی غیرمستقیم فراهم خواهد شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین افزود: در مجموع ۲ هزار و ۱۶۴ خانوار از مزایای اجرای این طرحها بهرهمند میشوند.
وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرحها در راستای تقویت تولید، توسعه زیرساختهای کشاورزی، افزایش بهرهوری منابع و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مختلف استان انجام شده و افتتاح آنها در هفته دولت، بخشی از ظرفیتها و دستاوردهای بخش کشاورزی قزوین را به نمایش میگذارد.
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