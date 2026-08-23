مطالبه تعیین تکلیف پارک آبی آزادگان پس از یک دهه تعطیلی

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا شمس احسان رئیس کمیته‌های اجتماعی و ورزش شورای اسلامی شهر تهران در چهارصد و بیست و ششمین جلسه شورا، با انتقاد از تداوم تعطیلی یک دهه‌ای پارک آبی آزادگان، ضمن مطالبه تعیین تکلیف سریع این مجموعه تفریحی، تاکید کرد: ساکنان مناطق جنوبی تهران نباید به دلیل فرسایش فرایندهای اداری، از حق برخورداری از تفریحات سالم محروم بمانند.

شمس‌احسان در تذکر پیش از دستور خود در چهارصد و بیست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، ضمن اشاره به ظرفیت‌های بلااستفاده شهری، احیای پارک آبی آزادگان را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای تحقق عدالت فضایی در پایتخت دانست.

وی با یادآوری سابقه این پروژه شاخص که در دهه ۷۰ با تکیه بر دانش مهندسان داخلی به بهره‌برداری رسیده بود، به چندین تذکر خود در این خصوص طی ۵ سال اخیر اشاره کرد و گفت: بیش از ۱۰ سال است که این مجموعه ارزشمند از چرخه خدمت‌رسانی به شهروندان خارج شده و به رغم برگزاری جلسات متعدد بین کمیته اجتماعی شورا و سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری تهران، احیای آن همچنان در پیچ‌ و خم‌های اداری و تصمیم‌گیری متوقف مانده است.

حق تفریح شهروندان جنوب تهران قابل معامله نیست

رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه احیای این مجموعه فراتر از یک پروژه عمرانی و صرفاً اقتصادی است، اظهار داشت: این موضوع با حق شهروندان برای دسترسی به اوقات فراغت باکیفیت گره خورده است. ساکنان مناطق جنوبی، به‌ویژه منطقه ۱۵، به دلیل هزینه‌های بالای رفت‌وآمد و محدودیت امکانات، دسترسی عادلانه‌ای به زیرساخت‌های تفریحی ندارند؛ بنابراین، راه‌اندازی مجدد این پارک می‌تواند به تحقق عدالت فضایی، ایجاد نشاط اجتماعی و اشتغال‌زایی محلی منجر شود.

هشدار نسبت به افزایش هزینه‌ها در پی تأخیرهای اجرایی

این عضو شورا با هشدار نسبت به تبعات اقتصادیِ اتلاف وقت، خاطرنشان کرد: با توجه به تورم و افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، هر روز تأخیر در آغاز عملیات اجرایی، قیمت تمام‌شده پروژه را سنگین‌تر و تحقق اقتصادی آن را دشوارتر می‌کند. لذا شهرداری تهران باید از ارائه گزارش‌های کلی عبور کرده و وارد فاز عملیاتی شود.

سه مطالبه مشخص از شهرداری تهران

شمس‌احسان در بخش پایانی تذکر خود، سه خواسته صریح را برای تسریع در روند اجرایی این پروژه مطرح کرد و گفت: شهرداری تهران ظرف مدت ۳۰ روز، نقشه راه رسمی و زمان‌بندی‌شده شامل مراحل صدور مجوز، تعیین تکلیف قراردادها و آغاز اجرا را به شورا ارائه دهد.

به گفته وی یک مسئول مشخص و پاسخگو برای جلوگیری از موازی‌کاری، پیگیری موانع حقوقی، فنی و مالی پروژه تعیین و معرفی شود.

شمس احسان با اشاره به موضوع استانداردسازی طرح احیای این پروژه تصریح کرد: در طرح جدید، رعایت ایمنی، کیفیت خدمات، دسترس‌پذیری برای افراد دارای معلولیت، نیازهای بانوان و خانواده‌ها و همچنین زیرساخت‌های حمل‌ونقلی باید اولویت ویژه داشته باشد.