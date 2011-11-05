به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای تامین حقوق و نیز فراهم شدن زمینه تحقق کیفیت ابتدا تا انتها برای تمامی مشترکان این خدمات، مندرج در مفاد موافقتنامههای پروانه و دارندگان مجوز ارائه خدمات مخابراتی، پارامترها و شاخصهای کلیدی ارزیابی عملکرد شبکههای عمومی مخابراتی را تصویب کرد.
از جمله دلایل مهم تصویب این دستورالعمل میتوان به مواردی چون ضرورت یکسانسازی و بازنگری پارامترها و شاخصهای ارزیابی با توجه به ورود اپراتورهای جدید موبایل و برقراری رومینگ ملی بین اپراتورها و تامین حدود مورد انتظار سازمان و رضایت مشترکان بر اساس گسترش شبکههای مخابراتی و تغییر فناوری اشاره کرد.
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