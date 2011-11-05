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۱۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۰۹

از سوی کمیسیون تنظیم مقررات؛

شاخصهای یکسان ارزیابی کیفیت شبکه‌های مخابراتی تصویب شد

شاخصهای یکسان ارزیابی کیفیت شبکه‌های مخابراتی تصویب شد

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای حمایت از حقوق مشترکان خدمات شبکه‌های تلفن همراه و ثابت، پارامترها و شاخص‌های کلیدی و روش اندازه گیری کمی و کیفی یکسان برای ارزیابی عملکرد شبکه‌های عمومی مخابراتی را تصویب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای تامین حقوق و نیز فراهم شدن زمینه تحقق کیفیت ابتدا تا انتها برای تمامی مشترکان این خدمات، مندرج در مفاد موافقتنامه‌های پروانه و دارندگان مجوز ارائه خدمات مخابراتی، پارامترها و شاخص‌های کلیدی ارزیابی عملکرد شبکه‌های عمومی مخابراتی را تصویب کرد.

از جمله دلایل مهم تصویب این دستورالعمل می‌توان به مواردی چون ضرورت یکسان‌سازی و بازنگری پارامترها و شاخص‌های ارزیابی با توجه به ورود اپراتورهای جدید موبایل و برقراری رومینگ ملی بین اپراتورها و تامین حدود مورد انتظار سازمان و رضایت مشترکان بر اساس گسترش شبکه‌های مخابراتی و تغییر فناوری اشاره کرد.
کد مطلب 1452619

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