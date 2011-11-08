کشف 240 کیلوگرم موادمخدر در استان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد اسماعیل مصری در این رابطه افزود: ماموران هنگام کنترل خودروهای عبوری در محور لار- جهرم- دبیران به یک دستگاه خودرو پیکاپ دوکابین به رانندگی فردی به نام " ح – ح" مشکوک می شوند و پس از بازرسی خودرو و سرنشینان 114 کیلوگرم تریاک با لفافه کشف شد.

وی ادامه داد: در عملیاتی دیگر ماموران انتظامی در ایست وبازرسی قلاتویه هنگام کنترل خودروهای عبوری محور بندرعباس - داراب به یک دستگاه پژو به رانندگی "ق - م" مشکوک شدند و در بازرسی از این خودرو مقدار دو کیلو و 950 گرم تریاک و مقدار 19 کیلو و 900 گرم حشیش که به طرز ماهرانه ای در این خودرو جاسازی شده بود کشف کردند.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر فارس افزود: ماموران در اقدامی دیگر هنگام کنترل محورخروجی شهر شیراز به یک دستگاه وانت پیکان به رانندگی فردی به نام "ع – ر" که از شیراز به سمت یاسوج درحرکت بوده مظنون وپس از متوقف کردن آن در بازرسی از خودرو مقدار 49 کیلو و 600 گرم تریاک کشف و متهم را دستگیر کردند.

سرهنگ مصری همچنین از کشف 49کیلو و200 گرم تریاک در یک دستگاه کامیون حامل بار ماءالشعیر که از شیراز به سمت اصفهان در حال حرکت بود خبر داد.

وی افزود: ماموران انتظامی شهرستان لار نیز هنگام ایست و بازرسی به یک دستگاه سمند مشکوک و پس از متوقف کردن آن در بازرسی از خودرو مقدار پنج کیلو و 800 گرم تریاک کشف و متهم را دستگیر کردند.