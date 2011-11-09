به گزارش خبرگزاری مهر، از آغاز برپایی نمایشگاه آثار عکاسان خارجی گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران بیش از 13 هزار نفر به صورت گروه‌های دانشجویی، دانش آموزی، هنری و همچنین به صورت انفرادی بازدید کردند.

همچنین در طول برپایی این نمایشگاه استادان و مدرسین عکاسی دانشکده‌ها و آموزشگاه‌های هنری بسیاری ضمن بازدید، کلاس‌های درس خود را به صورت تشریحی و عملی در ارتباط با تاریخ عکاسی، روانشناسی در عکاسی ، عکاس خبری ، عکاسی هنری و ... در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار کردند.

این نمایشگاه سیر تحولات عکاسی را از سال‌های 1838 که با اولین عکس از ویلیام هنری فوکس تالبوت آغاز می‌کند و تا دهه هفتاد که بیانگر بیش از یک قرن تاریخ عکاسی است نشان می‌دهد.

در این مجموعه عکس‌هایی از ویلیام فوکس تابلوت، ویلیام هنری جکسون، نادار، ادوارد استایکن، هنری پیچ رابینسون، گرترود کازبیر، مارگارت بورک- وایت، آگوست ساندر، لویس هاین، آنسل آدامز، من ری، گیلبرت و جرج، جری آلسمن و ... به نمایش درآمده است.

همچنین در کنار آثار عکس‌های گنجینه بیش از 200 دوربین عکاسی قدیمی، ابزار، ادوات و وسایل عکاسی از مجموعه شخصی محمد جدید الاسلام به نمایش درآمده است. دوربین‌هایی برای عکس برداری 3 بعدی، کوچکترین دوربین جاسوسی عکاسی، ساده‌ترین دوربین عکاسی تا حرفه‌ای ترین دوربین، دوربین‌های انگشت نگاری، دوربین‌های 3 پایه، دستگاه ظهور عکس، جعبه تاریکخانه و ... در معرض دید علاقه مندان قرار گرفته است.

علاقمندان در خصوص بازدید از این نمایشگاه می‌توانند همه روزه به جز جمعه‌ها و ایام تعطیل از ساعت 10 صبح تا 6 بعدازظهر به موزه هنرهای معاصرتهران واقع در خیابان کارگر شمالی مراجعه و یا جهت اطلاعات بیشتر باشماره تلفن 88951965 تماس حاصل کنند.