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۱۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۳۲

مبارکی:

قیمت شیر در سیستان و بلوچستان افزایش یافت

قیمت شیر در سیستان و بلوچستان افزایش یافت

زاهدان - خبرگزاری مهر: معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری سیستان و بلوچستان گفت: به منظور حمایت از تولید کننده و عرضه محصولات کشاورزی به قیمت عادلانه، قیمت شیر در این استان پس از بررسی های لازم افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد علی مبارکی صبح چهارشنبه اظهار داشت: پس از تصمیم گیری های لازم قیمت شیر از 16 آبان ماه امسال در سراسر استان به ازای هر پاکت یک لیتری به وزن هزار گرم شش هزار و 650 ریال مصوب شد.

وی گفت: در این راستا اکنون شیر به جای 410 تومان، 500 تومان از دامدار خریداری و سپس 135 تومان هزینه فرآوری توسط کارخانه و در نهایت  30 تومان حق توزیع فروشنده به قیمت شیر اضافه می شود.

وی افزود: قیمت شیر اکنون با دیگر استان های همجوار سیستان و بلوچستان هماهنگ است و این نخستین افزایش قیمت پس از قیمت گذاری حذف یارانه شیر است.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری سیستان و بلوچستان بیان داشت: یارانه شیر از 15 تیرماه جاری حذف شد و تاکنون هر پاکت شیر به قیمت 550 تومان به دست مصرف کننده می رسید.

وی گفت: تمامی شیرها مطابق مصوبه کمیته شیر باید با دو و پنج دهم درصد چربی در اختیار مصرف کننده قرار گیرد.

سیستان و بلوچستان با دو میلیون و 500 هزار نفر جمعیت بزرگترین استان کشور است.

کد مطلب 1455982

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