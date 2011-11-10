محمدعلی علومی داستان خونبار بم را منتشر کرد

به گزارش خبرنگار مهر تازه‌ترین رمان محمدعلی علومی با عنوان «ظلمات» از مجموعه قصه نو نشر افکار روانه بازار کتاب شد.

علومی این رمان را در مقدمه‌ای کوتاه با عنوان سرگذشت مردم بم معرفی کرده و آن را به گذشتگان و فرزندان فردای شهرستان بم تقدیم کرده است که به گفته وی در صبح یک از روزهای زمستان 1382 شاهد عبور خونبارترین کاروان جهان از شهرشان وبه غارت رفتن سرمایه فرهنگی‌شان بودند.

ظلمات داستانی است که همانند سایر آثار علومی بر مبنای نگاه وی به اسطوره‌های جنوب ایران به ویژه در منطقه بم و نیز با توجه به نگاه خاص وی به موضوع بدی و نیکی در داستان‌هایش تالیف شده است.

علومی در ظلمات به روایت داستان دو پسرعمو می‌‍پردازد که یکی فرماندار و دیگری انقلابی و تبعیدی است و در عین حال هر دوی آنان به دختری با نام «زهره» دل بسته‌اند.

همچنین علومی به دلیل استفاده قابل توجه خود از واژگان و عبارات مصطلح در فرهنگ زبانی مردم منطقه بم در این رمان، در پایان کتاب در قالب یک متن متمم به توضیح این واژگان پرداخته است.

ظلمات در شمارگان1100 نسخه و با قیمت 5 هزار تومان روانه بازار کتاب شده است.