خداحافظی زودهنگام حسینی از نساجی

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه نساجی مازندران و مجتبی حسینی پس از انجام مذاکرات و در فضایی دوستانه تصمیم به قطع همکاری گرفتند.

حسینی که هدایت نساجی مازندران را بر عهده داشت، در مجموع هفت بازی روی نیمکت این تیم نشست و اکنون با توافق دو طرف از جمع سرخ‌پوشان قائمشهری جدا شده است.

باشگاه نساجی مازندران با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن تأیید پایان همکاری با حسینی، از تلاش‌های این مربی تشکر و برای او در ادامه فعالیت حرفه‌ای آرزوی موفقیت کرد.

بر اساس اعلام باشگاه، انتخاب و معرفی سرمربی جدید نساجی در دستور کار مدیران این باشگاه قرار دارد و قرار است سرمربی جدید در آینده نزدیک معرفی و فعالیت خود را آغاز کند.

نساجی مازندران در ادامه فصل باید با هدایت کادر فنی جدید خود به کار ادامه دهد و مدیران باشگاه امیدوارند با انتخاب سرمربی جدید، شرایط فنی تیم بهبود پیدا کند.