محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا اواسط وقت فردا تداوم جریانات مرطوب جنوبی موجب افزایش رطوبت، شرجی و وقوع مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در سواحل، نیمه جنوبی، بخش‌های مرکزی و تا حدودی مناطق شمالی استان می‌شود.

وی افزود: همچنین از فردا تا پایان هفته جاری به ویژه در ساعات بعدازظهر، سرعت وزش باد در مناطق غربی، نیمه جنوبی و تا حدودی مرکزی خوزستان در حد متوسط همراه با تندبادهای لحظه‌ای پیش‌بینی شده است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان درباره نوسانات دمایی ۲۴ ساعت گذشته تصریح کرد: در شبانه‌روز گذشته شهرستان شوش با ۴۶.۴ درجه سانتیگراد و ایذه با ۲۱ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان بوده‌اند.

سبزه‌زاری یادآور شد: در این مدت، بیشینه و کمینه دمای هوای کلان‌شهر اهواز نیز به ترتیب به ۴۵.۱ و ۲۶.۲ درجه سانتیگراد رسیده است.