دبیرکل حزب الله: مقاومت تنها راه آزادسازی خاک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان، گفت: مقاومت تنها راه آزادسازی خاک است و مقابله با استکبار و اسرائیل تنها از طریق مقاومت امکان‌پذیر است.

قاسم در ادامه گفت: مقاومت یعنی نپذیرفتن دشمن و جنگیدن زمانی که توان جنگیدن داریم؛ هرکس متناسب با جایگاه و نقشی که دارد.

دبیرکل حزب‌الله لبنان اظهار کرد: حتی اگر این مسئله روزها یا ماه‌ها به طول بینجامد، ما پیروزیم؛ چرا که ایستادگی کردیم و از این که آنها به اهدافشان برسند، جلوگیری کردیم.

وی افزود: باید شکاف‌هایی پدیدار شود و دشمن در سطح مادی شکست بخورد و با عزم و پایداری در کنار مردم خود می‌توانیم به نتیجه مطلوب برسیم.

قاسم در پایان گفت: ما صاحب حق و صاحب این خاک هستیم و هرچقدر که هزینه‌ها سنگین باشد، باید مقاومت کنیم.