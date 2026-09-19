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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۷

دبیرکل حزب الله: مقاومت تنها راه آزادسازی خاک است

دبیرکل حزب الله: مقاومت تنها راه آزادسازی خاک است

دبیرکل حزب‌الله لبنان با تأکید بر ادامه مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی گفت: تنها راه آزادسازی خاک، مقاومت است و باید در برابر دشمن ایستادگی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان، گفت: مقاومت تنها راه آزادسازی خاک است و مقابله با استکبار و اسرائیل تنها از طریق مقاومت امکان‌پذیر است.

قاسم در ادامه گفت: مقاومت یعنی نپذیرفتن دشمن و جنگیدن زمانی که توان جنگیدن داریم؛ هرکس متناسب با جایگاه و نقشی که دارد.

دبیرکل حزب‌الله لبنان اظهار کرد: حتی اگر این مسئله روزها یا ماه‌ها به طول بینجامد، ما پیروزیم؛ چرا که ایستادگی کردیم و از این که آنها به اهدافشان برسند، جلوگیری کردیم.

وی افزود: باید شکاف‌هایی پدیدار شود و دشمن در سطح مادی شکست بخورد و با عزم و پایداری در کنار مردم خود می‌توانیم به نتیجه مطلوب برسیم.

قاسم در پایان گفت: ما صاحب حق و صاحب این خاک هستیم و هرچقدر که هزینه‌ها سنگین باشد، باید مقاومت کنیم.

کد مطلب 6952055

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    نظرات

    • ادم IR ۰۷:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
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      من یک ایرانی ویک انسان هستم.من حزب الله راخیلی دوست دارم بچه های حزب الله خیلی باغیرتند.دبیرکل حزب الله چهره ای خدایی وباایمان دارد.براشون دعامیکنم.

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