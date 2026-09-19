گروکشی اسرائیل در پی چراغ سبز آمریکا برای فروش جنگنده اف۳۵ به عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رسانههای عبری گزارش دادند تلآویو قصد دارد در واکنش به تصمیم واشنگتن برای فروش جنگندههای اف۳۵ به عربستان، خواستار دریافت تسلیحات و سامانههای پیشرفتهای شود که آمریکا تاکنون از فروش آنها به اسرائیل خودداری کرده است.
وبسایت اسرائیلی والا به نقل از منابع آگاه گزارش داد مقامهای اسرائیلی این درخواست را بهعنوان نوعی «غرامت» در قبال موافقت واشنگتن با فروش اف۳۵ به ریاض مطرح خواهند کرد.
بر اساس این گزارش، تمرکز اسرائیل تنها بر جنگندههای پیشرفته و نسل بعدی هواپیماهای پنهانکار نخواهد بود و این رژیم به دنبال همکاری آمریکا در توسعه و تولید تسلیحات فضایی و همچنین توسعه و تولید هواپیماهای رهگیر خواهد بود.
مقامهای اسرائیلی همچنین خواستار دستیابی به برخی تسلیحات پیشرفتهای هستند که آمریکا تاکنون فروش آنها به این رژیم را تأیید نکرده است؛ از جمله مهمات سنگرشکن و سامانههای زیرزمینی با قابلیت فعالیت در اعماق مناطق سنگی. سامانههای خودکار تهاجمی و شبکههای پهپادی نیز از دیگر گزینههای موردنظر اسرائیل عنوان شدهاند.
آمریکا روز پنجشنبه با فروش احتمالی ۴۸ فروند جنگنده اف۳۵ به عربستان به ارزش ۲۴.۳ میلیارد دلار موافقت کرد. این بسته شامل ۴۹ موتور، تجهیزات ارتباطی، قطعات یدکی، پشتیبانی جنگ الکترونیک، آموزش و خدمات لجستیکی نیز میشود و نهایی شدن آن به طی مراحل بررسی در کنگره آمریکا نیاز دارد.
در صورت نهایی شدن این قرارداد، عربستان نخستین کشور عربی خواهد بود که جنگنده اف۳۵ را دریافت میکند. اسرائیل در حال حاضر تنها دارنده این جنگنده در خاورمیانه است. با این حال، بر اساس گزارش والا، حتی در صورت امضای سریع قرارداد، تحویل نخستین جنگندهها به عربستان احتمالاً حدود پنج سال زمان خواهد برد.
گزارش رسانههای اسرائیلی همچنین حاکی است که تلآویو ممکن است مشارکت آمریکا در توسعه و تولید رهگیرهای نسل آینده سامانههای پیکان ۴ و پیکان ۵ و همچنین تأمین مالی برای ایجاد یک اسکادران سوم اف۱۵ و گسترش ناوگان اف۳۵ خود را نیز دنبال کند.
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